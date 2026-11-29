Як минув Macy's Thanksgiving Day Parade

На цьогорічному шоу показали 100 надувних елементів, серед яких повітряні кулі з відомими персонажами. Також у ході взяли участь 28 тематичних платформ, близько тисячі клоунів, музичні колективи та танцювальні групи.

Серед новинок були величезні фігури Блуї, Гелло Кітті, Міккі Мауса, а також персонажа Underdog. До них приєдналися знайомі глядачам Снупі, Людина-павук, Базз Лайтер і Санта Клаус.



Однією з особливих деталей стала поява великої синьої повітряної кулі у формі бегемота. Її востаннє використовували в параді ще у 1931 році.

Цього разу повернення фігури присвятили пам'яті Фіони - відомої бегемотихи із зоопарку Цинциннаті, яка померла в листопаді.



Хто виступив на святковій ході

Музичну програму відкрила британська артистка RAYE. Вона заспівала пісню Joy разом зі своїми сестрами Аммою та Ебсолютлі.

Крім того, присутніх потішили десятихвилинним попурі за участю акторів бродвейських постановок. Також був музичний номер на честь Доллі Партон, який представив шкільний оркестр Dobyns-Bennett із Теннессі.

Серед інших учасників програми були Queen Latifah, Keke Palmer, JoJo, Teddy Swims, Megan Moroney, Wyclef Jean та інші.

На одній із платформ можна було побачити зірку нових "Голодних ігор" Маккенну Грейс. Вона виконала свою пісню It’s So Fine. До виступу приєднався її колега з фільму Бен Ван, який грав на гітарі.



Крім того, вулицями Нью-Йорку проїхався Гоґвортс. До святкової процесії приєдналася британська акторка Джанет Мактір, яка втілює професорку Мінерву Макґонеґел у новому серіалі "Гаррі Поттер".



Нагадаємо, парад мав відбутися 26 листопада, у День подяки, але напередодні місто накрив потужний шторм. Синоптики попереджали про сильні пориви вітру, зливи та ризик підтоплень.

Через небезпеку для учасників і глядачів організатори вирішили перенести захід на суботу, 28 листопада. Це стало першим випадком за 100-річну історію параду.