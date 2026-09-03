Росія знищила на Київщині артоб'єкт відомого китайського художника

Російський удар по Київській області повністю знищив унікальну роботу китайського художника та дисидента Ай Вейвея. Твір мистецтва зберігався в будівлі, яка стала ціллю для балістичних ракет.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram художника.

Що розповів художник про наслідки російської атаки

Митець опублікував кадри з інсталяцією та показав понівечену після обстрілу будівлю, в якій вона зберігалася.

Артоб'єкт під назвою "Три ідеально пропорційні сфери та пофарбовані в білий колір камуфляжні уніформи" був розміщений у приміщенні в Бучанському районі на околиці Києва.

Артоб'єкт Ай Вейвея (фото: instagram.com/aiww)

За словами автора, будівлю атакували двома балістичними ракетами в липні цього року.

"Склад, на якому зберігалася робота вранці 19 липня було вражено двома балістичними ракетами", - зазначив митець.

Цей витвір створювався як мистецький маніфест проти глобальних збройних протистоянь. Його конструкція скаладається з поєднаних між собою трьох сферичних форм, які покрили пофарбованим у білий колір піксельним та камуфляжним одягом.

Через поєднання геометрії та білої палітри Ай Вейвей намагався наштовхнути на роздуми щодо війни, миру та ідеологічного "відбілювання" насильства.

Що відомо про художника

Ай Вейвей родом з Пекіну. Він художник, скульптор, фотограф та громадський активіст, який відкрито критикував диктатуру та комуністичний режим КНР.

Свою знищену нині роботу він особисто презентував у Києві в Павільйоні культури на ВДНГ. Виставка тривала з 14 вересня до 30 листопада 2025 року.