Де відбудеться виставка

Ювілейна виставка триватиме з 26 листопада 2026 року до 27 лютого 2027-го в київському просторі Art Ukraine Gallery на Дніпровському узвозі, 1.

Центральною частиною української експозиції стане проєкт "Епоха постмодернізму". Він присвячений мистецьким змінам кінця 1980-х - початку 1990-х років та їхньому впливу на сучасне українське мистецтво.

У межах виставки галерея представить власний кураторський ТОП-10 митців у трьох напрямах: живописі, скульптурі та новим іменам.

Експозиція покликана показати, як розвивалася українська художня мова, які автори зберегли свій вплив протягом останнього десятиліття та хто формує нове покоління мистецької сцени.

Ювілейне відкриття та благодійна ініціатива

Офіційне святкування десятиріччя відбудеться 25 листопада. На гостей чекає закритий передпоказ колекції світового мистецтва, презентація українських художників, а також благодійна лотерея з цінними призами.

Окрему увагу під час заходу приділять підтримці дітей і родин, які постраждали внаслідок війни. Організатори оголосять результати збору донатів, які відвідувачі галереї передавали на благодійні потреби, та вручать подарунки постраждалим родинам.

Соціальний напрям залишається важливою частиною діяльності Art Ukraine Gallery. Спільно з Фондом гуманітарного розвитку України галерея підтримує дітей, які постраждали від війни.

Під час відвідування виставки охочі також зможуть зробити добровільний внесок на допомогу пораненим дітям через QR-код фонду.

Десять років Art Ukraine Gallery

Галерею заснувала в листопаді 2016 року культурна та громадська діячка Наталія Заболотна, яка раніше очолювала Український дім і "Мистецький арсенал".

Наталія Заболотна (фото надано організаторами)

Її ім’я також пов’язане з проведенням першої Київської міжнародної бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012, розвитком фестивалю "Книжковий Арсенал" та артпроєкту ART KYIV contemporary.

Art Ukraine Gallery продовжила роботу з українським сучасним мистецтвом, яку Заболотна розпочала в журналі Art Ukraine у 2007 році. За десять років тут відбулося чимало виставок відомих українських авторів.

Серед них - "Віртуальна міфологія" Степана Рябченка, "Сон Гуллівера" Арсена Савадова, "Галантна доба Просвітництва" Олександра Ройтбурда, "Рай-Музей" Олега Тістола, Миколи Маценка та Романа Мініна, "Хліб війни" Ігоря Гайдая, "Неформатна краса" Василя Корчового та "Деперсоналізація" Віктора Сидоренка.

Експозиція Соломка Юрія (фото надане організаторами)

Картина Іллі Чічкана 2026 (фото надане організаторами)

Ілля Чічкан "Unisvin Ukran" 2026 (фото надане організаторами)

Рух Баскії Оксандра Чічкана 2026 (фото надане організаторами)

У квітні 2023 року галерея відновила роботу в благодійному форматі. Навесні 2026-го вона відкрила новий простір на Печерських пагорбах у Києві, презентувавши виставку "Мій Едем", присвячену скульптурі та графіці Олександра Сухоліта.

Галерея стала способом пережити складний період

За словами Наталії Заболотної, створення галереї десять років тому стало для неї способом пережити складний період після завершення роботи в "Мистецькому арсеналі". Згодом простір перетворився на одну з помітних мистецьких інституцій країни.

Наталія Заболотна (фото надано організаторами)

Засновниця наголошує, що сьогодні галерея для неї - не лише місце знайомства з мистецтвом, а й простір емоційної підтримки, де відвідувачі можуть знайти розраду, натхнення та відчуття опори.

Вона також підкреслює важливість збереження української культури й спадщини в умовах війни.

Скільки коштують квитки

Art Ukraine Gallery розташована за адресою: Київ, Дніпровський узвіз, 1. З панорамних вікон простору відкривається краєвид на Дніпро.

Після огляду експозиції відвідувачі можуть завітати до ресторану-галереї "Мій Едем".

Виставка працюватиме щодня з 09:00 до 20:00, з 26 листопада 2026 року до 27 лютого 2027-го.

Вартість квитків: