Приквел до основної історії: Netflix показав трейлер нових “Хронік Нарнії”

Netflix представив перший трейлер фільму “Нарнія: небіж чаклуна”, який вийде в кінотеатри вже в лютому 2027 року. Режисерка фільму – Грета Гервінг, відома глядачам по фільму “Барбі”, а в стрічці розкриється історія створення Нарнії.

Нова екранізація

Майбутня стрічка стане четвертим фільмом у Всесвіті “Хронік Нарнії” та є приквелом до основної історії. Сюжет фільму заснований на однойменному оповіданні і розповідає про саме створення Нарнії левом Асланом. В центрі історії двоє дітей – Дігорі та Поллі, а також дядько-чаклун Ендрю, які мандрують між світами.

Що відомо про стрічку

Режисеркою фільму є Грета Гервінг (“Леді-птаха”, “Маленькі жінки”, “Барбі”), а головні ролі виконають Деніел Крейг (дядько Ендрю), Меріл Стрип (лев Аслан), Емма Макі (відьма Джадіс).

Офіційним дистрибютором фільму є компанія Netflix, стрічка вийде в світовий прокат 12 лютого 2027 року. А вже в квітні буде доступна до перегляду на стримінгу.