Повстання та боротьба за владу: вийшов український трейлер "Дюни: Частина третя"

Про що новий фільм

Події нового фільму розгортаються майже через 20 років після того, як Пол посів імператорський трон. Влада, за яку він боровся, приносить нові випробування: герой опиняється в центрі політичних інтриг, зрад і протистоянь, що загрожують стабільності Імперіуму.

Фільм "Дюна: Частина третя" (фото: кадр з відео)

Фільм "Дюна: Частина третя" (фото: кадр з відео)

Однією з ключових постатей історії стане Чані. На тлі повстання та змов Полові доведеться зіткнутися з наслідками власних рішень і визначити, чим він готовий пожертвувати заради збереження влади та захисту близьких.

Сюжет стрічки ґрунтується на романі Френка Герберта "Месія Дюни", який продовжує історію, розпочату в першій книзі циклу. Режисером і сценаристом фільму став Дені Вільньов, відомий також роботами "Прибуття", "Той, хто біжить по лезу 2049" та "Сікаріо".

Фільм "Дюна: Частина третя" (фото: пресслужба)

Хто зіграв в фільмі

До акторського складу повернулися Тімоті Шаламе, Зендея, Ребекка Ферґюсон, Флоренс П’ю, Аня Тейлор-Джой, Джейсон Момоа та Хав’єр Бардем. Також у фільмі зіграє Роберт Паттінсон.

Фільм "Дюна: Частина третя" (фото: кадр з відео)

Музику до картини створив композитор Ганс Ціммер, відомий саундтреками до "Інтерстеллара" та "Початку".

Прем’єра "Дюни: Частина третя" в Україні запланована на 17 грудня 2026 року. Стрічка поєднає елементи наукової фантастики, пригодницького кіно, екшену та драми.