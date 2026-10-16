Повернення у світ Гаррі Поттера: Джоан Роулінг готує дві нові книги про улюблених персонажів
У лютому 2027 року шанувальники всесвіту Гаррі Поттера отримають одразу дві нові книги, присвячені знайомим персонажам. Британське видавництво Bloomsbury анонсувало продовження серії Pocket Potters, у центрі якої цього разу опиняться професорка Мінерва Макґонеґел та близнюки Фред і Джордж Візлі.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний сайт видавництва Bloomsbury.
Що відомо про нові книги
Обидва видання надійдуть у продаж 23 лютого 2027 року. Вони стануть частиною серії Pocket Potters - невеликих ілюстрованих путівників чарівним світом, створеним Джоан Роулінг.
Варто зазначити, що йдеться не про продовження семи основних романів про Гаррі Поттера, а про окремі книги, які знайомлять читачів із героями знаменитої історії.
Перша новинка, "Професорка Макґонеґел", розповість про одну з найвідоміших викладачок Гоґвортсу та деканку факультету Ґрифіндор.
Зокрема, читачі зможуть дізнатися, чому професорка подарувала Гаррі Поттеру його першу мітлу, на яку тварину вона вміє перетворюватися та що означає поняття Hatstall у світі магії.
Ілюстрації для книги створила Наталі Сміллі.
Друге видання присвятять братам Фреду та Джорджу Візлі, які запам'яталися шанувальникам історії своїми витівками, почуттям гумору та магазином чарівних жартів.
У книзі розкажуть, як близнюки дізналися про таємні проходи Гоґвортсу, чим відрізняються один від одного та які незвичайні солодощі й магічні винаходи вони створювали.
Художницею цього видання стала Гелен Брейді.
Кожна книга матиме 32 сторінки з кольоровими ілюстраціями. У Великій Британії їхня рекомендована вартість становитиме 10 фунтів стерлінгів за примірник. Попереднє замовлення вже доступне.
Що таке серія Pocket Potters
Pocket Potters - колекційна серія ілюстрованих мініпутівників, присвячених героям книжок Джоан Роулінг.
Вона створена передусім для молодших читачів, які лише починають знайомство з історією про хлопчика-чарівника.
Водночас видання розраховані й на давніх шанувальників франшизи.
Раніше в межах серії вже вийшли книги про Гаррі Поттера, Рона Візлі, Герміону Ґрейнджер, Альбуса Дамблдора, Луну Лавґуд, Геґріда та Добі.
У видавництві наголошують, що нові путівники міститимуть цікаві факти, цитати та приховані деталі, які дозволять по-новому поглянути на знайомих персонажів.
Поява книг також збігається з новим етапом розвитку франшизи. Уже в грудні 2026 року HBO планує представити телевізійну адаптацію першого роману "Гаррі Поттер і філософський камінь", яка започаткує новий серіал про пригоди юного чарівника.