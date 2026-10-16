Повернення у світ Гаррі Поттера: Джоан Роулінг готує дві нові книги про улюблених персонажів

Що відомо про нові книги

Обидва видання надійдуть у продаж 23 лютого 2027 року. Вони стануть частиною серії Pocket Potters - невеликих ілюстрованих путівників чарівним світом, створеним Джоан Роулінг.

Варто зазначити, що йдеться не про продовження семи основних романів про Гаррі Поттера, а про окремі книги, які знайомлять читачів із героями знаменитої історії.

Перша новинка, "Професорка Макґонеґел", розповість про одну з найвідоміших викладачок Гоґвортсу та деканку факультету Ґрифіндор.

Зокрема, читачі зможуть дізнатися, чому професорка подарувала Гаррі Поттеру його першу мітлу, на яку тварину вона вміє перетворюватися та що означає поняття Hatstall у світі магії.

Ілюстрації для книги створила Наталі Сміллі.

Джоан Роулінг випустить дві нові книги про персонажів Гаррі Поттера

Друге видання присвятять братам Фреду та Джорджу Візлі, які запам'яталися шанувальникам історії своїми витівками, почуттям гумору та магазином чарівних жартів.

У книзі розкажуть, як близнюки дізналися про таємні проходи Гоґвортсу, чим відрізняються один від одного та які незвичайні солодощі й магічні винаходи вони створювали.

Художницею цього видання стала Гелен Брейді.

Кожна книга матиме 32 сторінки з кольоровими ілюстраціями. У Великій Британії їхня рекомендована вартість становитиме 10 фунтів стерлінгів за примірник. Попереднє замовлення вже доступне.

Що таке серія Pocket Potters

Pocket Potters - колекційна серія ілюстрованих мініпутівників, присвячених героям книжок Джоан Роулінг.

Вона створена передусім для молодших читачів, які лише починають знайомство з історією про хлопчика-чарівника.

Водночас видання розраховані й на давніх шанувальників франшизи.

Раніше в межах серії вже вийшли книги про Гаррі Поттера, Рона Візлі, Герміону Ґрейнджер, Альбуса Дамблдора, Луну Лавґуд, Геґріда та Добі.

Pocket Potters (скріншот)

У видавництві наголошують, що нові путівники міститимуть цікаві факти, цитати та приховані деталі, які дозволять по-новому поглянути на знайомих персонажів.

Поява книг також збігається з новим етапом розвитку франшизи. Уже в грудні 2026 року HBO планує представити телевізійну адаптацію першого роману "Гаррі Поттер і філософський камінь", яка започаткує новий серіал про пригоди юного чарівника.