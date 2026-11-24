Про що фільм "Попіл і олівці"

У центрі документальної стрічки - історії восьми українських дітей, які зіткнулися з наслідками російської агресії.

Серед героїв - Роман Олексів із Вінниці, який дістав тяжкі опіки під час російського ракетного удару. Після лікування та реабілітації хлопець повернувся до активного життя і захопився бальними танцями.

Також у фільмі розповідають про Олександру Паскаль, яка після ампутації ноги продовжила займатися гімнастикою, а також про Владислава Буряка. Підліток пережив російський полон і тепер мріє стати дипломатом.

Окрема частина стрічки присвячена незаконному вивезенню українських дітей до Росії. Одним із героїв став Богдан Єрмохін, якого примусово вивезли з окупованого Маріуполя. На щастя, хлопець зміг повернутися в Україну.

Фільм поєднує документальні кадри, свідчення дітей та анімацію українських митців. Через особисті історії режисер показує, як війна вплинула на наймолодших українців, а також як вони намагаються долати пережите й не відмовляються від своїх мрій.

Як пройшла презентація в Нью-Йорку

Стрічку представили режисер українського походження Євгеній Афінеєвський, один із героїв фільму Богдан Єрмохін та народна депутатка України Людмила Буймістер, яка всиновила Богдана.

"Для нас із Богданом це дуже особистий фільм. Наша історія почалася з боротьби за повернення його додому після депортації з окупованого Маріуполя. Це нагадування світові: за кожною цифрою воєнної статистики стоїть людська доля. За кожною депортованою дитиною - вкрадене дитинство", - зазначила Буймістер.

Вона наголосила, що історія Богдана доводить: навіть обставини, які здаються безвихідними, можна змінити.

Водночас тисячі українських дітей досі чекають на повернення додому. Так само на волі чекають українські військовополонені та незаконно утримувані цивільні.

"Ми не маємо права дозволити світові звикнути до цієї трагедії та замовчати. Бо людське життя - не частина статистики. Кожна історія повернення додому - це маленька перемога людяності над війною", - додала вона.

На показі також були присутні представники кіноіндустрії та бізнесу, дипломати, представники Посольства і Генерального консульства України, а також Постійного представництва України при ООН.

Під час перебування у Нью-Йорку Буймістер та Єрмохін також долучилися до вшанування пам’яті жертв Голодомору в соборі Святого Патрика. У заході взяли участь священнослужителі, дипломати та представники української громади.

"Попіл і олівці" показали в Нью-Йорку (фото: представники фільму)

Коли покажуть "Попіл і олівці" в Україні

"Попіл і олівці" - документальна стрічка спільного виробництва України, Великої Британії та США. Режисером виступив Євгеній Афінеєвський.

Тривалість фільму - 99 хвилин. В українських кінотеатрах його можна буде подивитися з 3 грудня 2026 року