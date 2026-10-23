Помер культовий японський письменник Рю Муракамі: йому було 74 роки

У віці 74 років помер японський письменник, сценарист і кінорежисер Рю Муракамі, відомий романами "Усі відтінки блакитного", "Діти з камери схову" та "Місо-суп".

Як повідомляє Wave RBC.UA, про його смерть повідомило видавництво Gentosha 23 жовтня.

Коли помер письменник

Він помер 17 жовтня у власному будинку. Прощання з письменником відбулося в родинному колі. Причину смерті не повідомляють.

Муракамі протягом своєї кар’єри продовжував створювати провокативні твори, звернені передусім до молодого покоління. Представники видавництва висловили глибокий сум через його передчасну смерть і вшанували пам’ять автора, який залишався одним із помітних голосів японської літератури.

Рю Муракамі (фото: japantimes.co.jp)

Чим відомий Рю Муракамі

Рю Муракамі народився 19 лютого 1952 року в місті Сасебо, Японія. Літературний дебют письменника відбувся 1976 року з романом "Усі відтінки блакитного" (Almost Transparent Blue).

Твір приніс йому премію Акутаґави - одну з найпрестижніших літературних відзнак Японії, а також премію для молодих авторів "Ґундзо".

У своїх книжках Муракамі досліджував темні сторони сучасного суспільства, відчуження, насильство, сексуальність і психологічні переживання людини. Його проза вирізнялася відвертістю та часто провокативним зображенням життя, а твори перекладали різними мовами.

Серед найвідоміших романів автора - "Діти з камери схову" (Coin Locker Babies), "Місо-суп" (In the Miso Soup), "69" та "Країна кохання і фантазій" (Love and Fantasy).

"Місо-суп" (In the Miso Soup)

Окрім літератури, Муракамі працював у кіно як сценарист і режисер, зокрема створював екранізації власних творів.

Він також був відомий як ведучий японської телевізійної програми Cambrian Palace, присвяченої бізнесу та економіці, яку вів близько 20 років разом з акторкою Ейко Коіке.

У 2026 році письменник завершив роботу над програмою.