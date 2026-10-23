На подіум із благодійною метою: 14 українок позмагаються за титул Mrs Beauty of Ukraine

Що відомо про конкурс

Mrs Beauty of Ukraine - проєкт для жінок віком від 26 років, який поєднує конкурс краси з благодійністю.

Його організовують платформа TopContest.ua та благодійний фонд Олександра Усика Usyk Foundation.

Фінал проведе телеведучий Григорій Решетник, відомий глядачам за шоу "Холостяк".

У програмі вечора - червона доріжка, виступи запрошених артистів, покази українських дизайнерів і нагородження фіналісток. Переможниця отримає головний титул та корону Mrs Beauty of Ukraine.

За задумом команди, конкурс має привернути увагу до індивідуальності та самореалізації жінок, а також популяризувати українську моду.

Афіша Mrs Beauty of Ukraine

Які лоти представлять на аукціоні

Окремою частиною заходу стане благодійний аукціон, який готують у співпраці з Usyk Foundation. Серед анонсованих лотів:

чемпіонський пояс WBA з автографом Олександра Усика;

боксерські рукавички з автографом чемпіона.

Зібрані кошти планують спрямувати на потреби Збройних сил України.

За інформацією організаторів, за час спільної роботи TopContest.ua та Usyk Foundation уже зібрали й передали на підтримку українських військових понад 15 мільйонів гривень. Майбутній конкурс продовжить цю співпрацю.