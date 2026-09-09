Перед смертю просила подбати про котів: у Луцьку готують виставу про Левчанівських

Чому у виставі з’являться коти

Постановка присвячена Олені Левчанівській та її доньці Ірині. Олена була українською громадською діячкою й сенаторкою Другої Речі Посполитої.

Після приходу радянської влади її заарештували, а 1940 року вона загинула від рук НКВС. Ірина десятиліттями зберігала сімейний архів і пам’ять про матір.

За словами Руслани Порицької, в останньому листі Олена просила доньку попіклуватися про білого та сірого котів.

"Серед думок людини, яка стоїть перед смертю, залишається ця проста турбота про живих істот, які залежать від неї", - пояснює режисерка.

Руслана Порицька (фото надане пресслужбою луцького театру "Гармидер)

Для Ірини тварини, ймовірно, стали підтримкою у самотності, припускає Порицька. Одного зі своїх котів вона назвала Луциком - на честь Луцька.

У родинному архіві збереглися фотографії, листівки, колажі та цілі альбоми, присвячені котам.

А календарик чи листівка із зображенням тварини могли стати для неї особливим подарунком.

"Берегти пам’ять про маму, збирати архів, фотографувати, створювати колажі, опікуватися тваринами - ніби вперто залишати у своєму житті місце для ніжності там, де система намагалася позбавити людину всього особистого", - каже Руслана Порицька.

Як вистава допоможе тваринам

Театр "Гармидер" розпочинає співпрацю з притулком, щоб привернути увагу до прилаштування тварин у родини.

Благодійну частину проєкту присвятять пам’яті Ірини Левчанівської та її любові до котів.

Прем’єру "Кімнати Левчанівської" планують у Луцьку на жовтень 2026 року. Також передбачена трансляція відеоверсії.

Виставу-дослідження створюють на основі архівних документів і спогадів за підтримки Українського культурного фонду.

У ній візьмуть участь шестеро акторок, які працюватимуть з образами та символами історії Левчанівських.