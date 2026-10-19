Окупант у ролі "рятівника": у Німеччині скасували вихід роману про кохання в Херсоні

Про що книжка

Роман Юни Лібрехт "Хто я, коли ти мене бачиш" мав стати її літературним дебютом. Події розгортаються в Херсоні навесні 2022 року.

За видавничою анотацією, після окупації міста українка Люсія втрачає майже все, із чого складалося її життя.

Після вибуху її рятує російський військовий, який приховує обличчя за маскою.

Коли вони зустрічаються знову, між ними починаються таємні романтичні стосунки.

Водночас в описі наголошується: що ближче героїня пізнає чоловіка, то очевиднішим стає, що кохання не може усунути насильство чи провину.

Їхню близькість представляють як випробування, у якому переплітаються страх, співчуття та моральна відповідальність.

Книжка Юни Лібрехт про окупований Херсон спричинила скандал (скріншот)

Що спричинило обурення

Керівник видавництва Маттіас Слунічек повідомив, що після численних критичних повідомлень публікацію зупинили на прохання авторки.

В одному зі звернень до видавництва поставили під сумнів його чутливість до українського досвіду.

Зображення російського військового як рятівника й романтичного партнера цивільної українки, йшлося у повідомленні, ризикує романтизувати окупацію, насильство та страждання населення.

Як пояснили задум видавець та авторка

Слунічек пояснив задум як зустріч двох людей, чиї почуття долають зовнішні обставини.

"Це насправді роман, який закликає до людяності та миру й виступає проти війни", - заявив він.

Також видавець висловив припущення, що реакція в мережі могла бути організованою акцією.

Лібрехт висловила готовність перепросити перед тими, кого образив її текст. Вона заперечила намір романтизувати війну та зазначила, що не походить з України й не прагнула відтворити війну в романі.

Для роботи над цією книжкою письменниця отримала стипендію від організації підтримки письменників у Баден-Вюртемберзі. Видання обсягом 264 сторінки планували випустити 1 листопада.

Презентацію роману мали провести 7 листопада на книжковому фестивалі в Баден-Бадені.