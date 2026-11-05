БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ випустили кліп на пісню, що стала саундтреком фільму про ГУР

Перша прем’єра гурту майже за два роки

Близько двох років шанувальники чекали на новий сингл БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Попередню пісню "Якби" гурт презентував ще в грудні 2024 року. І ось тепер – нова історія, образи та особлива атмосфера у відео на "Лейлу".

"Лейла" виходить за межі кліпу і стає частиною великого кіно

Нова пісня БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ стала головним саундтреком до фільму "ГУР. Код "Сікора"", режисером і виконавцем головної ролі в якому є Ахтем Сеітаблаєв. Пісня спочатку створювалася як самостійний реліз БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, але настільки органічно поєдналася з історією фільму, що творці стрічки навіть змінили ім’я головної героїні на Лейла. Ахтем також знявся й у відеороботі БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ.

Анастасія Цимбалару у незвичному образі брюнетки

Для зйомок кліпу акторка кардинально змінила звичний образ білявки та постала перед глядачами з темним волоссям. Хоча, як зізналася сама Анастасія, цей колір насправді близький до її натурального. Багато років глядачі звикли бачити її блондинкою, тому перевтілення стало особливою деталлю відеороботи. Навіть Ахтем Сеітаблаєв зізнався, що не одразу впізнав би акторку в новому образі.

Кадр з кліпу на пісню "Лейла"

Атмосфера американського мотелю 90-х

Кліп "Лейла" переносить глядача в атмосферу Америки 90-х. Для цього художники спеціально побудували декорацію номера мотелю, відтворивши характерну естетику тієї епохи. Зйомки тривали понад 12 годин, а увага до деталей допомогла створити цілісний кінематографічний простір.

Кінематографічна відсилка до культового фільму

У новому кліпі є деталь, яку особливо оцінять уважні глядачі та шанувальники кіно. Відеоробота містить не лише власну історію, а й кінематографічні алюзії, які додають їй окремого настрою. Декорації мотельного номеру, а також локація з кадрів Сергія Танчинця відсилаються до відомого фільму братів Коенів "Старим тут не місце".