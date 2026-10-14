У Нью-Йорку назвали перехрестя на честь Людини-павука: чим особливе це місце

Хто з Marvel був на відкритті

Новий знак встановили на перехресті Інгрем-стріт та авеню Аскан у Форест-Гіллз. Цей район давно асоціюється з історією Пітера Паркера - звичайного нью-йоркського підлітка, який після укусу радіоактивного павука отримав надзвичайні здібності та став супергероєм.

На церемонії відкриття були присутні представники Marvel. Серед гостей - керівник компанії Нік Лоу, а також Марк "Зен" Дітко, племінник і хрещеник художника Стіва Дітко, одного зі співавторів образу Людини-павука.

Його участь нагадала про історію створення персонажа, який із часом перетворився на одну з найвпізнаваніших фігур у всесвіті Marvel.

У Нью-Йорку назвали перехрестя на честь Людини-павука (фото: abc7.com)

Перейменування перехрестя стало ще одним прикладом того, як вигадані герої залишають слід у реальному міському просторі.

Для шанувальників Людини-павука це не лише новий орієнтир на мапі Нью-Йорка, а й можливість побачити місце, пов’язане з історією персонажа, за яким стежать покоління читачів і глядачів.

Як з’явилася Людина-павук

Людина-павук уперше з’явилася на сторінках коміксів Marvel у 1962 році. Персонажа створили сценарист Стен Лі та художник Стів Дітко.

На відміну від багатьох супергероїв, Пітер Паркер не народився з надзвичайними здібностями й не походив із вигаданої позаземної цивілізації. Його історія розповідає про звичайного хлопця, який намагається поєднувати особисте життя, навчання та відповідальність за інших.

Людина-павук (фото: Getty Images)

Саме ця людська сторона героя допомогла йому здобути популярність у різних поколінь. Людина-павук став центральним персонажем численних коміксів, мультсеріалів і повнометражних фільмів, а його історія неодноразово отримувала нові інтерпретації на екрані.