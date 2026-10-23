"НУ МАМ 2" повертається на екрани: коли вийде комедія та хто зіграє у фільмі

Що відомо про фільм

Перша частина фільму, яка з’явилася в українському прокаті в січні 2026 року, зібрала понад 428 тисяч глядачів. Комедію створили продюсер Євген Таллер і студія "Київфільм".

Історії про родинні взаємини, впізнавані побутові ситуації та гумор допомогли стрічці знайти відгук серед української аудиторії.

Автори планують розкрити нові грані взаємин між батьками й дітьми, які вже дорослішають або давно стали самостійними. У центрі сюжету будуть конфлікти поколінь, надмірна батьківська турбота, старі образи та сімейні секрети.

Катерина Кузнєцова (фото надано пресслужбою)

Не обійдеться і без кумедних ситуацій, підліткового бунту й історій про мрії, на які люди часом не наважуються через обставини або очікування близьких.

Окрему увагу творці приділять тому, що за звичним образом мами, яка завжди піклується про інших, стоїть людина з власними переживаннями, прагненнями та потребами.

Фільм порушить питання взаємної підтримки в родині й важливості вчасно говорити одне одному про любов.

Хто зіграє у фільмі "НУ МАМ 2"

До акторського складу продовження долучилися Ольга та Наталія Сумські, Ірма Вітовська, Олеся Жураківська, Катерина Кузнєцова, Дар’я Петрожицька, Лариса Руснак, Остап Ступка, Володимир Кравчук, Віктор Жданов, Олександр Ярема, Олексій Наґрудний, Юрій Гребельник, Дмитро Павко, Анастасія Нестеренко, Роман Луцький, Ян Корнєв та Анастасія Стефанович.

Крім акторів, у стрічці з’явиться український гурт Ziferblat.

Наталія Сумська (фото надано пресслужбою)

Євген Таллер, Ольга Сумська, Володимир Кравчук (фото надано пресслужбою)

Чому творці вирішили зняти продовження

Продюсер та автор ідеї Євген Таллер розповів, що після успіху першого фільму команда досить швидко замислилася над продовженням. Однак до активної роботи над ним повернулася лише після паузи, щоб переконатися, що нова історія матиме самостійну цінність, а не стане просто продовженням успішного проєкту.

Ольга Сумська та Володимир Кравчук (фото надано пресслужбою)

Під час підготовки до роботи над сценарієм Таллер ознайомився з понад 300 особистими розповідями про взаємини дітей із матерями. Саме реальні переживання та досвід людей допомогли команді визначити теми, які ляжуть в основу майбутньої стрічки.

За словами продюсера, робота над другою частиною потребує особливої уваги через очікування аудиторії після першого фільму. Він сподівається, що нова історія зможе так само сильно емоційно відгукнутися глядачам, а можливо, навіть перевершити попередню.