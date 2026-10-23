Новий фільм про Джеймса Бонда: хто зіграє агента 007 у наступній частині

Визначення нового виконавця ролі Джеймса Бонда наближається до вирішального етапу. Як повідомляє Wave RBC.UA, у фінальному списку претендентів залишилися Каллум Тернер, Джек Лауден, Джош О’Коннор і ще один актор, ім’я якого поки не розголошують.

Хто стане новим агентом 007

Цього тижня мають відбутися кінопроби, які допоможуть визначитися з наступним виконавцем ролі агента 007. Водночас Джек О’Коннелл і Джейкоб Елорді не братимуть участі в цьому етапі відбору, хоча раніше їх також пов’язували з проєктом.

Серед потенційних кандидатів - актори з різним професійним досвідом. Каллум Тернер відомий за фільмами "Фантастичні звірі" та серіалом "Володарі повітря". Джек Лауден здобув популярність завдяки серіалу "Повільні коні", а Джош О’Коннор - ролям у серіалі "Корона" та фільмі "Суперники".

Новий фільм про Джеймса Бонда зніматиме режисер Дені Вільнев, сценарій пише Стівен Найт, творець серіалу "Гострі картузи". Продюсерами проєкту стали Емі Паскаль і Девід Гейман.

Попередній виконавець ролі агента 007 Деніел Крейг завершив свою участь у франшизі фільмом "Не час помирати", який вийшов у 2021 році. Відтоді шанувальники шпигунської саги чекають на ім’я актора, який продовжить історію культового британського агента.

Деніел Крейг (фото: www.007.com)

Деніел Крейг (фото: мwikipedia.org)

Наразі творці не розкривають сюжет наступної історії, а офіційної назви, підтвердженого акторського складу та дати прем’єри ще немає. Основна увага прикута до кастингу на головну роль.