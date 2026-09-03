Нові костюми хору Верьовки викликали скандал у мережі: що не сподобалося українцям

Що означає новий образ хору

Для оновлення сценічного стилю хор співпрацював з українським брендом вишитого одягу SVARGA. У колективі пояснили, що під час роботи над костюмами звернулися до традиційних орнаментів та технік вишивки з різних регіонів України.

Жіночі сукні та чоловічі сорочки виконані у техніці "білим по білому", яку пов'язують із решетилівською вишивкою Полтавщини. При цьому в оформленні костюмів використали мотиви з різних частин України: на жіночих сукнях - орнамент із Буковини, на чоловічих сорочках - інтерпретацію вишивки із села Нетреба на Рівненщині, а на фартухах - переосмислений покутський орнамент, зокрема мотиви з Городенки та Заліщиків.

Жіночий образ складається з молочних довгих суконь-сорочок із об'ємними рукавами та делікатною білою вишивкою. Їх доповнюють червоні фартухи, багаторядні намиста та широкі червоні стрічки на голові. Чоловіки вийшли на сцену в білих вишитих сорочках і темних штанах.

Що викликало хвилю негативну в мережі

Нові костюми викликали неоднозначну реакцію в мережі. Частина користувачів Threads жорстко розкритикувала роботу дизайнерів, звинувативши їх у незнанні українських традицій та неправильному поєднанні елементів народного вбрання.

Зокрема, коментатори звернули увагу на відсутність поясів, особливості крою фартухів, відмінність від традиційного строю та поєднання костюмів із сучасним взуттям.

"Чому Національний хор не може показати красу конкретної Волині, конкретної Слобожанщини, Полісся, Покуття чи Буковини - з їхніми пропорціями, кроем, матеріалами, кольорами й орнаментальною системою?" - написав Остіан Богомаз.

Написав Остіан Богомаз (скріншот)

Не всім припав до душі й чоловічий образ. Один із коментаторів порівняв його зі шкільною формою.

Коментарі користувачів у Threads (скріншот)

Водночас багато користувачів стали на захист оновленого стилю хору. Вони позитивно оцінили відмову від звичних сценічних кліше та стриманіший дизайн костюмів.

Коментарі користувачів у Threads (скріншот)