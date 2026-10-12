Нове кіно з Ортегою, Крус і Паскалем: що дивитися з програми Лондонського кінофестивалю

"Клара і Сонце"

Дженна Ортега зіграла Клару - штучну подругу, створену, щоб допомагати людям долати самотність.

Героїня потрапляє в родину Джозі, дівчинки з тяжкою хворобою, і намагається підтримати її та близьких.

Джозі зіграла Міа Тарія, а її матір - Емі Адамс. Складні стосунки між ними стають частиною історії, яку Клара поступово вчиться розуміти.

Стрічку зняв Тайка Вайтіті за однойменним романом нобелівського лауреата Кадзуо Ішіґуро.

Сюжет поєднує фантастику з історією про турботу, втрату та пошук свого місця в родині.

Фестивальні покази заплановані на 15-17 жовтня, а український прокат стартує 22 жовтня.

"Паперовий тигр"

Події кримінального трилера розгортаються в Нью-Йорку 1980-х років. Інженер і сім’янин Ірвін, якого грає Майлз Теллер, погоджується на добре оплачувану роботу, запропоновану його братом - колишнім поліцейським у виконанні Адама Драйвера.

Вигідна справа обертається небезпекою: брати опиняються втягнутими в діяльність російської мафії.

Режисером і сценаристом став Джеймс Ґрей, а до акторського складу також увійшла Скарлетт Йоганссон.

У центрі фільму - сімейний зв’язок, який проходить випробування грошима та насильством.

Історія розвивається навколо вибору братів і наслідків їхньої спроби швидко заробити.

"Бункер"

Пенелопа Крус і Хав’єр Бардем грають подружжя, яке прожило разом 17 років. Він - успішний архітектор, вона - видавчиня.

Їхнє звичне життя починає руйнуватися після того, як чоловік приймає суперечливе замовлення: побудувати розкішний бункер для технологічного мільярдера.

Психологічний трилер зняв Флоріан Зеллер, режисер "Батька" та "Сина". Новий проєкт архітектора стає поштовхом до історії про привілеї, бажання та параною. Окрім Крус і Бардема, у стрічці знялися Стівен Ґрем, Пол Дано та Патрік Шварценеггер.

"Плетений чоловік"

Героїня Олівії Колман - самотня рибалка, яка живе серед непривітних сусідів і постійно стає об’єктом насмішок.

Вона вирішує змінити своє життя та замовляє чоловіка, сплетеного з лози. Його поява викликає заздрість і переполох у селі. Незвичайного чоловіка грає Александр Скашґорд.

Режисерами й сценаристами стали Алекс Г’юстон Фішер та Елеанор Вілсон. До акторського складу також увійшла Елізабет Дебікі.

Казкова комедія розповідає про кохання, самотність і реакцію спільноти на жінку, яка вирішила влаштувати особисте життя за власними правилами.

"Ельсінор"

Ендрю Скотт зіграв британського актора Ієна Чарлсона, який готується вийти на сцену в ролі Гамлета, живучи зі СНІДом.

Він долучається до постановки Національного театру в Лондоні після того, як її залишає Деніел Дей-Льюїс.

Репетиції та робота над персонажем відбуваються на тлі погіршення здоров’я.

Біографічну драму зняв Саймон Стоун за сценарієм Стівена Бересфорда. Олівія Колман виконала роль лікарки Чарлсона, а серед інших акторів - Біллі Пайпер та Джонні Флінн.

Саме "Ельсінор" відкрив цьогорічний Лондонський кінофестиваль.

"Я люблю крамничних злодюжок"

Дизайнерка очолює групу крадіїв, які виносять одяг із бутиків впливової представниці модного бізнесу.

Але коли власниця магазинів привласнює одну з її дизайнерських ідей, протистояння виходить на новий рівень. Крадіжки, мода та питання авторства переплітаються в сатиричній історії.

Режисером і сценаристом став Бутс Райлі. У фільмі знялися Кеке Палмер, Демі Мур, Наомі Акі, Тейлор Пейдж і Лакіт Стенфілд.

Через конфлікт героїнь Райлі звертається до тем нерівності, влади великих брендів і того, кому дістається визнання за творчі ідеї.

"Бегемот!"

Педро Паскаль зіграв талановитого віолончеліста Алекса, чиє життя складається з постійних змін оркестрів і романтичних стосунків.

Після чергового роману він приїздить до Лос-Анджелеса й починає працювати сесійним музикантом у студії запису музики для кіно.

Стрічку зняв Тоні Ґілрой, режисер "Майкла Клейтона" та творець серіалу "Андор". Разом із Паскалем у ній знялися Олівія Вайлд, Єва Віктор і Вілл Арнетт.

Окреме місце у фільмі посідає музика: для проєкту зібрали команду з дев’яти композиторів