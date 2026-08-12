Ніколас Голт зіграє у другому сезоні "Гаррі Поттера"

Зірка "Супермена" втілить на екрані одного з найвідоміших чарівників
Британський актор Ніколас Голт отримав роль у другому сезоні серіалу HBO "Гаррі Поттер". Актор постане в образі Ґільдероя Локарта.
Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Variety.
Новий серіал за мотивами книг Джоан Ролінґ щосезону розкриватиме сюжет кожної з них. Другий буде заснований на романі "Гаррі Поттер і таємна кімната".
Ніколас, за даними джерел, втілить Ґільдероя Локарта - самозакоханого чарівника, який нібито прославився завдяки героїчним вчинкам.
У Гоґвортсі він стає новим викладачем захисту від темних мистецтв. Однак невдовзі учні та викладачі розуміють, що його репутація значно перебільшена, а сам він далеко не такий талановитий, яким себе представляє.
У фільмі "Гаррі Поттер і таємна кімната" 2002 року роль Локарта виконав Кеннет Брана.
Кеннет Брана в образі Локарта (кадр з фільму)
Для актора це чергове велике досягнення у кар'єрі. Раніше він зіграв Генка Маккоя, відомого як Звір, у фільмах серії "Люди Ікс". Також він втілив Лекса Лютора у фільмі Джеймса Ґанна "Супермен" 2025 року та повернеться до цієї ролі у стрічці "Людина завтрашнього дня", прем'єра якої запланована на 2027 рік.
Серед інших відомих робіт Голта - "Шалений Макс: Дорога гніву", "Носферату", "Меню" та "Ренфілд". На телебаченні актор зіграв Петра III у серіалі Hulu "Велика", за що отримав номінацію на "Еммі" та дві номінації на "Золотий глобус". Також він з'явився у другому сезоні "Миротворця".
Ніколас Голт (фото: Getty Images)
Виробництво продовження має розпочатися цієї осені. Головну роль Гаррі Поттера виконує Домінік Маклафлін, Герміону Ґрейнджер зіграє Арабелла Стентон, а Рона Візлі - Аластер Стаут.
До акторського складу також увійшли Джон Літгоу в ролі директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі професорки Макґонеґел, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.
Нагадаємо, перший трейлер до "Гаррі Поттера" від HBO вийшов у березні 2026 року. За данними творців, прем'єра серіалу відбудеться вже цього Різдва.