Ніколас Голт зіграє у другому сезоні "Гаррі Поттера"

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Variety .

Що відомо про нову роль Ніколаса Голта

Новий серіал за мотивами книг Джоан Ролінґ щосезону розкриватиме сюжет кожної з них. Другий буде заснований на романі "Гаррі Поттер і таємна кімната".

Ніколас, за даними джерел, втілить Ґільдероя Локарта - самозакоханого чарівника, який нібито прославився завдяки героїчним вчинкам.

У Гоґвортсі він стає новим викладачем захисту від темних мистецтв. Однак невдовзі учні та викладачі розуміють, що його репутація значно перебільшена, а сам він далеко не такий талановитий, яким себе представляє.

У фільмі "Гаррі Поттер і таємна кімната" 2002 року роль Локарта виконав Кеннет Брана.

Кеннет Брана в образі Локарта (кадр з фільму)

Які фільмі принесли Голту славу

Для актора це чергове велике досягнення у кар'єрі. Раніше він зіграв Генка Маккоя, відомого як Звір, у фільмах серії "Люди Ікс". Також він втілив Лекса Лютора у фільмі Джеймса Ґанна "Супермен" 2025 року та повернеться до цієї ролі у стрічці "Людина завтрашнього дня", прем'єра якої запланована на 2027 рік.

Серед інших відомих робіт Голта - "Шалений Макс: Дорога гніву", "Носферату", "Меню" та "Ренфілд". На телебаченні актор зіграв Петра III у серіалі Hulu "Велика", за що отримав номінацію на "Еммі" та дві номінації на "Золотий глобус". Також він з'явився у другому сезоні "Миротворця".

Ніколас Голт (фото: Getty Images)

Зйомки другого сезону "Гаррі Поттера"

Виробництво продовження має розпочатися цієї осені. Головну роль Гаррі Поттера виконує Домінік Маклафлін, Герміону Ґрейнджер зіграє Арабелла Стентон, а Рона Візлі - Аластер Стаут.



До акторського складу також увійшли Джон Літгоу в ролі директора Гоґвортсу Альбуса Дамблдора, Джанет Мактір у ролі професорки Макґонеґел, Паапа Ессієду в ролі Северуса Снейпа та Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.

Нагадаємо, перший трейлер до "Гаррі Поттера" від HBO вийшов у березні 2026 року. За данними творців, прем'єра серіалу відбудеться вже цього Різдва.