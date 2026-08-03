Найочікуваніші серіали серпня 2026: "Тед Лассо", "Зовнішні мілини" та інші прем'єри

"Тед Лассо", 4 сезон

Після тривалої перерви на екрани повертається один із найпопулярніших комедійних серіалів останніх років. Цього разу Тед Лассо залишає позаду звичні виклики й очолює жіночу футбольну команду другого дивізіону в Річмонді.

Головний герой знову намагатиметься довести, що людяність, оптимізм і віра в людей здатні змінювати навіть найскладніші ситуації. У ролі харизматичного тренера знову з'явиться Джейсон Судейкіс.

Дата виходу: 5 серпня 2026 року.



"Уламки"

Новий детективний трилер переносить глядачів до Лос-Анджелеса 1980-х років, де життя заможних школярів руйнує серія загадкових убивств.

Атмосфера розкоші поступово змінюється страхом, а звичне коло друзів починає приховувати небезпечні секрети. З кожною новою подією підозри лише посилюються, а межа між довірою та зрадою стає дедалі тоншою.

Дата виходу: 5 серпня 2026 року.



"Моє життя з Волтерами", 3 сезон

Продовження популярної підліткової драми знову розповість про Джекі, яка після втрати родини знайшла новий дім у великій сім'ї Волтерів. Разом із новими друзями вона продовжує дорослішати, приймати непрості рішення та розбиратися у власних почуттях.

Новий сезон обіцяє ще більше романтичних переживань, сімейних конфліктів і несподіваних поворотів. Героям доведеться визначитися, що для них важливіше - минуле, чи шанс побудувати майбутнє.

Дата виходу: 6 серпня 2026 року.



"Анна Піджон"

Після особистої трагедії головна героїня залишає міське життя і стає рейнджеркою в одному з національних парків. Однак замість очікуваного спокою вона отримує загадкові злочини.

Щоб вгамувати свій біль, Анна береться за розслідування. Кожна справа відкриває нові таємниці, а природа стає не лише фоном, а й важливою частиною історії.

Дата виходу: 7 серпня 2026 року.



"Річер", 4 сезон

Новий сезон заснований на романі Лі Чайлда "Зниклий завтра" (Gone Tomorrow). Джек Річер знову опиняється в центрі масштабної змови після загадкової смерті жінки у метро Нью-Йорка.

Розслідування перетворюється на небезпечне протистояння з людьми, які готові на все заради збереження своїх секретів. На глядачів чекають динамічний сюжет, напружені сутички та фірмовий стиль героя, який не звик відступати.

Дата виходу: 12 серпня 2026 року.



"Ліхтарі"

Новий серіал від HBO та DC Studios знайомить зі світом Зелених Ліхтарів - міжгалактичних захисників, чиї легендарні кільця наділяють їх надзвичайними здібностями.

У центрі сюжету - досвідчений Гел Джордан і новачок Джон Стюарт, які змушені працювати разом над загадковою справою. Розслідуючи вбивство в американському штаті Небраска, вони поступово виходять на слід масштабної змови.

Дата виходу: 16 серпня 2026 року.



"Зовнішні мілини", 5 сезон

Новий сезон стартує після трагічних подій у Марокко, де команда втратила свого близького друга Джей-Джея. Вони втратили людину, яка була серцем їхньої компанії, й тепер готові на все заради помсти.

Попри біль і втому, друзі знову об'єднуються заради останньої небезпечної пригоди. На них чекає ризикована місія, головною метою якої стане встановлення справедливості.

Дата виходу: 20 серпня 2026 року.



"Дорослі", 2 сезон

Комедійний серіал про компанію друзів повертається з новими пригодами. Нові епізоди покажуть, як головні герої продовжують освоювати всі складнощі самостійного життя у Нью-Йорку.

Робота, особисті стосунки, побутові проблеми й постійні сумніви щодо майбутнього знову стають частиною їхніх буднів. Чи зможуть вони знайти баланс між амбіціями, дружбою та дорослими обов'язками?

Дата виходу: 27 серпня 2026 року.