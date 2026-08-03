Найочікуваніші серіали серпня 2026: "Тед Лассо", "Зовнішні мілини" та інші прем'єри
Серпень 2026 року обіцяє стати насиченим на серіали. Нові сезони улюблених проєктів, атмосферні детективи та драматичні історії про кохання з'являться на стримінгових платформах уже в перші тижні місяця.
Wave RBC.UA розповідає, які серіали варто додати до списку перегляду вже зараз.
"Тед Лассо", 4 сезон
Після тривалої перерви на екрани повертається один із найпопулярніших комедійних серіалів останніх років. Цього разу Тед Лассо залишає позаду звичні виклики й очолює жіночу футбольну команду другого дивізіону в Річмонді.
Головний герой знову намагатиметься довести, що людяність, оптимізм і віра в людей здатні змінювати навіть найскладніші ситуації. У ролі харизматичного тренера знову з'явиться Джейсон Судейкіс.
Дата виходу: 5 серпня 2026 року.
"Уламки"
Новий детективний трилер переносить глядачів до Лос-Анджелеса 1980-х років, де життя заможних школярів руйнує серія загадкових убивств.
Атмосфера розкоші поступово змінюється страхом, а звичне коло друзів починає приховувати небезпечні секрети. З кожною новою подією підозри лише посилюються, а межа між довірою та зрадою стає дедалі тоншою.
Дата виходу: 5 серпня 2026 року.
"Моє життя з Волтерами", 3 сезон
Продовження популярної підліткової драми знову розповість про Джекі, яка після втрати родини знайшла новий дім у великій сім'ї Волтерів. Разом із новими друзями вона продовжує дорослішати, приймати непрості рішення та розбиратися у власних почуттях.
Новий сезон обіцяє ще більше романтичних переживань, сімейних конфліктів і несподіваних поворотів. Героям доведеться визначитися, що для них важливіше - минуле, чи шанс побудувати майбутнє.
Дата виходу: 6 серпня 2026 року.
"Анна Піджон"
Після особистої трагедії головна героїня залишає міське життя і стає рейнджеркою в одному з національних парків. Однак замість очікуваного спокою вона отримує загадкові злочини.
Щоб вгамувати свій біль, Анна береться за розслідування. Кожна справа відкриває нові таємниці, а природа стає не лише фоном, а й важливою частиною історії.
Дата виходу: 7 серпня 2026 року.
"Річер", 4 сезон
Новий сезон заснований на романі Лі Чайлда "Зниклий завтра" (Gone Tomorrow). Джек Річер знову опиняється в центрі масштабної змови після загадкової смерті жінки у метро Нью-Йорка.
Розслідування перетворюється на небезпечне протистояння з людьми, які готові на все заради збереження своїх секретів. На глядачів чекають динамічний сюжет, напружені сутички та фірмовий стиль героя, який не звик відступати.
Дата виходу: 12 серпня 2026 року.
"Ліхтарі"
Новий серіал від HBO та DC Studios знайомить зі світом Зелених Ліхтарів - міжгалактичних захисників, чиї легендарні кільця наділяють їх надзвичайними здібностями.
У центрі сюжету - досвідчений Гел Джордан і новачок Джон Стюарт, які змушені працювати разом над загадковою справою. Розслідуючи вбивство в американському штаті Небраска, вони поступово виходять на слід масштабної змови.
Дата виходу: 16 серпня 2026 року.
"Зовнішні мілини", 5 сезон
Новий сезон стартує після трагічних подій у Марокко, де команда втратила свого близького друга Джей-Джея. Вони втратили людину, яка була серцем їхньої компанії, й тепер готові на все заради помсти.
Попри біль і втому, друзі знову об'єднуються заради останньої небезпечної пригоди. На них чекає ризикована місія, головною метою якої стане встановлення справедливості.
Дата виходу: 20 серпня 2026 року.
"Дорослі", 2 сезон
Комедійний серіал про компанію друзів повертається з новими пригодами. Нові епізоди покажуть, як головні герої продовжують освоювати всі складнощі самостійного життя у Нью-Йорку.
Робота, особисті стосунки, побутові проблеми й постійні сумніви щодо майбутнього знову стають частиною їхніх буднів. Чи зможуть вони знайти баланс між амбіціями, дружбою та дорослими обов'язками?
Дата виходу: 27 серпня 2026 року.