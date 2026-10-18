"Ми вас дуже любимо". Австралійський гурт breathe. випустив документальний фільм про Україну

Що показали у фільмі про Україну

Під час подорожі учасники поспілкувалися з українцями, чиє життя змінилося через російське вторгнення, і опинилися в укритті під час однієї з наймасштабніших повітряних атак на столицю.

"У липні 2026 року ми вирішили, що настав час приїхати особисто. Ми вирушили до України, щоб зіграти два концерти, усі виручені кошти від яких були спрямовані на підтримку життя в Україні", - написали вони.

Поїздка стала одним з найвизначніших досвідів у житті артистів.

"Ми побували в містах, які постраждали від війни, зустріли людей, чиї життя назавжди змінилися, і провели ніч у бомбосховищі, коли Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак балістичними ракетами від початку вторгнення (тієї ночі навколо нас завдавали ударів 41 балістична ракета та 125 дронів)", - зазначили вони.

Музиканти зізналися, що до цього знали про Україну переважно з новин про обстріли та руйнування. Однак особисте знайомство з країною відкрило їм інший бік українського життя - культуру, спільноту та прагнення людей захистити те, що для них важливе.

"Ми повернулися до Австралії з відчуттям відповідальності розповісти історії, які люди довірили нам. Ми з вами, Україно. Ми вас дуже любимо. Слава Україні", - поділилися учасники дуету.

У стрічці Шон розповів, що найбільше під час подорожі його вразили люди, їхня доброта та гостинність. Музикант зізнався, що йому боляче від усвідомлення того, що українці змушені переживати через війну.

"Коли я порівнюю це з тим, через що вони проходять, стає нестерпно боляче. Бо це неймовірно добрі люди, а їм доводиться терпіти цей жах ледь не щоночі. Тому ця подорож була дивною, водночас прекрасною й гіркою. Я закохався в Україну та її людей. Але мені дуже боляче, що така реальність", - зазначив він



Як breathe. виступили в Україні

У 2026 році breathe. вирішили відмовитися від концертних турів і зосередитися на роботі над новим альбомом. Водночас вони зробили виняток для України й в липні виступили на Atlas Festival. Це був єдиний закордонний гурт на фестивалі.

Учасники дуету подолали близько 15 тисяч кілометрів і понад 50 годин дороги, щоб зіграти для української публіки. Під час концерту вони також показали відеозвернення своїх друзів із різних країн світу, які висловили підтримку українцям і захоплення їхньою стійкістю.

Після виступу музиканти поділилися емоціями від зустрічі з українською аудиторією.

"Києве, останні 24 години зблизили нас із вами так, як ми й не очікували. Від спільного перебування в укритті до концерту, який ми ніколи не забудемо. Ми любимо вас і скоро побачимося знову", - написали вони.