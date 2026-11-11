Мадонна вперше з 2006 року зіграє власний сет на Coachella: хто ще в лайнапі фестивалю

Що відомо про повернення Мадонни

Ім’я Мадонни винесли в окремий рядок п’ятничної програми з позначкою "In the Dance Tent".

У 2006-му співачка дебютувала на фестивалі в танцювальному наметі Sahara й почала сет із "Hung Up".

У наметі та на полі довкола нього зібралися близько 30 тисяч людей, за оцінкою Los Angeles Times.

У 2015-му Мадонна виходила на сцену Coachella як гостя Дрейка, а у квітні 2026-го приєдналася до Сабріни Карпентер.

На виступ із Карпентер співачка взула ті самі чоботи, в яких виходила на сцену фестивалю 20 років тому.

Того вечора вони вперше виконали наживо спільний трек "Bring Your Love", пише Los Angeles Times.

Хто виступить на Coachella 2027

Дуа Ліпа очолить п’ятничну програму 9 і 16 квітня. У 2017 році вона вже співала на Coachella як гостя Martin Garrix.

Тоді вони виконали "Scared to Be Lonely", нагадує The Desert Sun. У п’ятничному лайнапі також Zara Larsson, Steve Lacy та JISOO.

Учасниця BLACKPINK повернеться із сольним сетом через чотири роки після того, як її гурт став хедлайнером фестивалю.

Суботню програму 10 і 17 квітня очолить Tame Impala. Проєкт Кевіна Паркера вже був хедлайнером Coachella у 2019-му.

Тими ж днями виступлять Måneskin, Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto та Martin Garrix.

SZA закриватиме обидва вікенди 11 і 18 квітня. Свій перший сет на Coachella вона зіграла у 2016 році в наметі Gobi, а за два роки вже виступила на головній сцені й запросила Кендріка Ламара.

Серед артистів недільної програми також Don Toliver, Kygo, Becky G та BABYMONSTER.

Виконавець "Gasolina" Daddy Yankee вперше виступить на Coachella. Йому відвели окремий рядок на афіші з позначкою "In the Desert".

Французький дует Justice представить шоу "Blinded by the Lights" на майданчику Bunker.

Коли пройде Coachella 2027 і де дивитися

Фестиваль відбудеться 9–11 і 16–18 квітня 2027 року на території Empire Polo Club у каліфорнійському Індіо.

Загальний продаж квитків стартує 13 листопада о 22:00 за Києвом на сайті фестивалю.

Виступи з обох вікендів транслюватимуть наживо на YouTube-каналі Coachella.