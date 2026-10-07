У Львові відбудеться Міжнародний органний фестиваль: що буде в програмі

Хто виступить на фестивалі

Фестиваль відкриється 16 жовтня концертом литовської органістки та музикознавиці Юрате Ландсберґіте-Бехер.

У листопаді до Львова приїдуть органісти з Німеччини, Польщі та Франції. 12 листопада виступить німецький музикант Якобус Ґладзіва, 13 та 14 листопада відбудуться концерти польського органіста Ярослава Врублевського.

19 і 20 листопада львівська публіка почує німецького органіста Даніеля Зеегера. Один із його виступів відбудеться разом з Оленою Малиновською. Фінальним концертом фестивалю 22 листопада стане виступ французького музиканта П'єра Оффре.

До програми також увійдуть концерти українських органістів. Зокрема, свої програми представлять Ольга Єфремова з Одеси, Тетяна Жук-Сєдова, Ірина Харечко, Галина Булибенко та Петро Сухоцький із Києва та Луцька, а також Ольга Чундак з Ужгорода.

Свої концерти підготували й солісти Львівського органного залу: Світлана Позднишева, Олена Мацелюх, Віталій Дворовий, Ольга Стрілецька та Марк Новакович.

Фестиваль у супроводі оркестру та хору

Однією з особливостей фестивальної програми стане можливість почути львівський органний фестиваль у поєднанні з оркестровою музикою.

30 жовтня на сцені виступить Львівський камерний оркестр "Академія" під керівництвом Ігоря Пилатюка. Концертмейстером буде Артур Микитка, а партію органа виконає Надія Величко.

3 листопада відбудеться традиційний урочистий органно-симфонічний концерт з нагоди відкриття Органного залу. У ньому візьме участь Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під керівництвом Івана Остаповича. Солістками вечора стануть Світлана Позднишева та Ольга Стрілецька.

Ще однією колаборацією стане виступ хору "Гомін" Львівського органного залу. 12 листопада колектив під керівництвом Інни Торбич виступить разом з органісткою Світланою Позднишевою.

Міжнародний органний фестиваль (фото надане організаторами)

Фестиваль буде цікавим не лише для поціновувачів органної музики

Організатори підготували окремі події для різної аудиторії. 5 листопада відбудеться сімейний органний концерт, на який запрошують батьків із дітьми.

7 листопада охочі зможуть відвідати екскурсію Органним залом. Про історію концертної установи та самого інструмента розповідатимуть співдиректор Органного залу Тарас Демко, органістка Світлана Позднишева та органіст і музикознавець Марк Новакович.

Найбільший органний фестиваль України

Львівський міжнародний органний фестиваль започаткували у 2007 році. Його організатором є Львівський академічний будинок органної та камерної музики.

Головним героєм фестивалю залишається музичний інструмент Rieger-Kloss, встановлений у Львівському органному залі. Це найбільший музичний інструмент в Україні: він має понад 5 тисяч труб, 68 регістрів та три клавіатури.

За роки проведення фестивалю на сцені виступали органісти з різних європейських країн, а програма поєднувала класичний репертуар із сучасними форматами.

XVI Львівський міжнародний органний фестиваль триватиме з 16 жовтня до 22 листопада за адресою: Львів, вул. Степана Бандери, 8.

Квитки можна придбати у касі Львівського органного залу та онлайн.