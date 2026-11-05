Ліберови показали роботу залізничників під час війни: у Києві відкрилася фотовиставка

Люди, яких пасажири часто не бачать

Спільний проєкт LIBKOS та Укрзалізниці презентували 4 листопада, до Дня залізничника.

За словами Костянтина Ліберова, від початку повномасштабної війни вони з Владою знімають людей, на яких тримається країна.

Цього разу фотографи вирішили показати залізничників, чия робота часто залишається непомітною для пасажирів.

Ліберови відкрили виставку на вокзалі Києва (фото надане пресслужбою подружжя)

"Вони щодня виходять на роботу під обстрілами, а пасажири часто навіть не бачать їх з вікна вагона. Нам хотілося показати саме цих людей", - розповів Костянтин Ліберов.

Ліберови відкрили виставку на вокзалі Києва (фото надане пресслужбою подружжя)

27 залізничників в одній родині

Окреме місце в експозиції посіли залізничні династії. В одній із представлених родин ця справа об'єднала 27 людей.

За даними організаторів, їхній сукупний стаж роботи на залізниці перевищує 900 років.

Під час зйомок автори почули історії про десятиліття роботи та друзів, яких герої знайшли завдяки професії.

Влада Ліберова пояснила, що для них було важливо передати ставлення цих людей до своєї справи.

"Ці люди щиро пишаються своєю справою, і нам було важливо, щоб цю гордість було видно на кожному фото", - зазначила фотографка.

Ліберови відкрили виставку на вокзалі Києва (фото надане пресслужбою подружжя)

Як оформили виставку

Окремим елементом експозиції став напис "Залізниця - то любов". Його виконали шрифтом, натхненним творчістю Георгія Нарбута - художника-графіка, який заклав основи візуальної мови української державності.

Виставка триватиме до 5 грудня. Побачити її можна на наземному переході між Центральним та Південним вокзалами в Києві.