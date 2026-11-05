Композитор культового аніме "Dragon Ball Z" став генпрокурором Техасу

Робота над аніме "Dragon Ball Z"

За його словами, він створював музичні композиції для англомовної версії "Dragon Ball Z" на початку 2000-х років.

Серед фільмів, над якими працював композитор - "Dragon Ball Z: The World's Strongest", "The Tree of Might", "Broly - Second Coming", "Fusion Reborn" і "Wrath of the Dragon".

Джонсон із теплотою згадує цей період свого життя. Тоді його синові був лише рік, і хлопчик часто спостерігав за роботою батька. Композитор розповів, що вони разом дивилися сцени аніме, а дитина впізнавала головного героя Гоку й раділа побаченому.

Ця робота стала для нього не лише творчою можливістю, а й способом відчути особливий культурний зв'язок із глядачами.

Політична кар'єра

Згодом Натан Джонсон змінив професійний напрям і присвятив себе юриспруденції та політиці. Він має освіту у сфері фізики та права, працював адвокатом, а з 2019 року представляв Техас у Сенаті штату.

Натан Джонсон (фото: facebook.com/NathanforTexas)

На виборах 3 листопада 2026 року демократ Джонсон здобув перемогу над республіканцем Мейєсом Міддлтоном і стане новим генеральним прокурором Техасу. До виконання обов'язків він має приступити в січні 2027 року.