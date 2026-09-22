"Коло миру" та виступ таємного гостя: яким був фестиваль "Амбасадор Дитинства" в Луцьку

У Луцькому замку 20 вересня відбувся 30-й ювілейний фестиваль "Амбасадор Дитинства". Напередодні Міжнародного дня миру ООН захід об'єднав дітей, батьків, освітян, представників влади, дипломатичної спільноти, громадського сектору, культури та бізнесу.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Яким був фестиваль "Амбасадор Дитинства"

Протягом дня захід відвідали понад 12 500 гостей. Для дітей і родин працювали творчі, освітні, спортивні та інтерактивні локації, проходили майстер-класи, конкурси й концерти.

Центральною частиною ювілейної програми стала ініціатива "Діти - архітектори миру". Принцип був простим - спочатку дорослі говорили про відповідальність за дитинство, а потім слово надали дітям.

Під час спеціального п'ятихвилинного відеозвернення вони розповіли, яким бачать мир, Україну та своє майбутнє.

"Ми хочемо рости. Ми хочемо мріяти. Ми хочемо творити. Ми хочемо жити в мирі", - так прозвучало фінальне послання.

Після цього діти та почесні гості створили на сцені символічне "Коло миру". До нього долучилися представники влади, дипломатичної спільноти, духовенства, громадських організацій та команда фестивалю.

Учасники церемонії говорили про відповідальність дорослих за безпеку та розвиток дітей, а також про право українських дітей навчатися, мріяти й будувати майбутнє у вільній державі.

Після офіційної частини присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих через російську війну та виконали Державний Гімн України.

Яким був "Амбасадор Дитинства" у Луцьку (фото: представники фестивалю)

Виступ таємного гостя

Концертну програму відкрив заслужений артист України Сергій Скулинець, який презентував нову авторську пісню "Луцьк єднає серця".

Таємним гостем ювілейного фестивалю став WELLBOY. Його ім'я організатори не розкривали до моменту виходу на сцену.

WELLBOY (фото: представники фестивалю)

Також для відвідувачів виступили Анастасія Димид, Denys Hryshchuk, Софія Нерсесян, NADYUSHA, KOVALEVA, TETYA MOTTYA, SISTERS MIX, PANIKA, YULANA, VLAD AFITSKY, NASTYA SEMCHUK, Анастасія Прочуханова, IVAN BORT, Амадор Лопес, KISHE та Алісія Свірська, Анна Тульєва, GOLUBENKO, Мар'яна Ромась, Настя Балог, THE ELLIENS та Олександр Петрук.

Ведучими стали Сергій Стахов, а також юні Анастасія Прочуханова та Христина Лисичко.

Зірки на фестивалі "Амбасадор Дитинства" (фото: представники події)

Конкурси та освітні активності

Протягом фестивалю працювали десятки майстер-класів та активностей, присвячених творчості, спорту, ментальному здоров’ю, соціальній підтримці, безпечній поведінці й розвитку дітей.

Окрему увагу приділили безпеці. Дітям провели вікторину та розіграли кілька посібників про протимінну безпеку. Вони відповідали на запитання про номери екстрених служб, правила поведінки з підозрілими предметами та роботу фахівців, які займаються розмінуванням.

У межах фестивалю провели конкурси YouTube і Shazam. 15 переможців отримали подарунки та змогли вийти на сцену разом з артистами, щоб виконати гімн "Амбасадор Дитинства".