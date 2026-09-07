Про кохання, помсту та реальну спецоперацію: вийшов трейлер фільму "ГУР: Код "Сікора"

Що відомо про фільм "ГУР: Код "Сікора"

В основу стрічки поклали реальні події серпня 2023 року - унікальну спецоперацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України під назвою "Синиця".

Під час операції російський пілот перегнав на підконтрольну Україні територію військово-транспортний гелікоптер Мі-8 АМТШ разом із цінним для української розвідки секретним обладнанням.

Кадр з фільму "ГУР: Код "Сікора"

Документальна історія стала основою для художнього сюжету. За словами співпродюсера та автора книги "Воєнна розвідка України" Артема Шевченка, операція "Синиця" є унікальною для російсько-української війни. Він порівняв її з операцією ізраїльського Моссаду "Діамант", яка тривала у 1963-1966 роках і була пов'язана із заволодінням радянським винищувачем МіГ-21.

"Нашим воєнним розвідникам вдалося переконати молодого російського льотчика перелетіти на світлу сторону у цьому екзистенційному протиборстві, перегнати сучасний вертоліт Мі-8 АМТШ із цінним секретним обладнанням, який досі працює на Сили оборони України", - зазначив він.

Шевченко наголосив, що у фільмі намагалися максимально точно відтворити реальні події. Водночас частину історії доповнили художніми елементами.

"Звісно, окрім документальної точності, у фільмі є і художній вимисел, але в цілому історію відтворено доволі точно. Зокрема, глядача здивує і її неочікуваний фінал", - сказав він.

Кадри з фільму "ГУР: Код "Сікора"

Хто зіграв у фільмі

Головні ролі у "ГУР: Код "Сікора" виконали Ахтем Сеітаблаєв, Ангеліна Усанова та Максим Девізоров.

Сеітаблаєв виступив не лише виконавцем головної ролі, а й режисером фільму.

Актор зазначив, що для нього робота над стрічкою стала відповідальністю перед великою командою, яка довірила йому одну з ключових ролей у проєкті.

"Сподіваюсь, що це зіграє в плюс промоції фільму і найголовніше - сенсово відповідатиме тому контексту й наративу, який ми просуваємо в нашій історії", - поділився він.

Для Усанової ця робота стала дебютом у повнометражному кіно. Акторка зіграла агентку ГУР МО України. Її героїня поєднує силу та витримку з ніжністю і вразливістю.

Для підготовки до ролі вона займалася бойовими мистецтвами та проходила тренування зі стрільби. Усанова також прагнула самостійно виконувати екшен-сцени, без дублера..

Де проходили зйомки

Зйомки проходили в Україні та Іспанії. Творці поєднали у фільмі елементи шпигунського трилера, пригодницького бойовика, детективу, драми та високотехнологічного екшену.

Генеральний продюсер UNITED Content Hub Андрій Ногін зазначив, що створення художньої стрічки на основі реальної операції ГУР МО стало викликом для всієї команди. За його словами, завданням було зберегти реальний подієвий ряд і водночас створити видовищний блокбастер.

Як знімали фільм (фото надані представниками стрічки)

Коли вийде "ГУР: Код "Сікора"

Прем’єра фільму запланована на 12 листопада 2026 року. Стрічку покажуть у кінотеатрах України та світу.

Фільм створює українська кінокомпанія F Films у співпраці з Відділом комунікацій Командування Сил територіальної оборони ЗСУ "ТРО Медіа".

Проєкт створюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно, у партнерстві та за сприяння ГУР МО України, а також за сприяння UnitedContentHub, B&H Classic Films, телеканалу ICTV2 та Армія TV.