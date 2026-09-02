"Книжкову країну" скасували через загрозу обстрілів в Києві: коли відбудеться фестиваль

Фестиваль "Книжкова країна. Загадкова", який мав відбутися на ВДНГ у Києві з 17 по 20 вересня, перенесли на весну через безпекову ситуацію у столиці.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Instagram "Книжкової країни".

"Книжкову країну" перенесли через загрозу обстрілів

Організатори зазначили, що до фестивалю готувалися щодня та до останнього сподівалися зустрітися з відвідувачами на ВДНГ. Однак через безпекову ситуацію в Києві, який останні тижні потерпає від активних атак з боку РФ, проведення заходу у заплановані дати стало неможливим.

"Ми дуже чекали на цю зустріч. Готували програму, великий книжковий ярмарок, нові активності й сюрпризи. Працювали над фестивалем щодня й до останнього вірили, що вже зовсім скоро зустрінемося з вами на ВДНГ. Але, на жаль, не все залежить від нас", - зазначили організатори.

За їхніми словами, вони змушені перенести подію на квітень.

"Через безпекову ситуацію в столиці ми змушені перенести "Книжкову країну. Загадкову" на весну. Ми знаємо, як сильно ви чекали на ці чотири дні книжок, зустрічей, розмов і відкриттів. І нам особливо шкода, що цього разу нам доведеться трохи зачекати", - повідомили організатори.

Що буде з фестивалем навесні

Перенесення заходу організатори планують використати для того, щоб зробити його ще масштабнішим, цікавішим та наповненим. За їхніми словами, за кілька місяців видавництва матимуть змогу відновитися після атак і підготувати нові книжки, автори - завершити рукописи, а друкарні - створити нові наклади.

"Книжкова країна. Загадкова" обов’язково відбудеться. Бо немає сили, здатної зупинити любов до книжок, української культури та нашого спільного бажання бути разом", - йшлося в дописі.

Варто зазначити, що ще майже тиждень тому "Книжкова країна" мала відбутися. У блозі заходу запевняли, що готуються до фестивалю попри атаки на книжкову галузь і відмову деяких постійних й одних з найбільших учасників. Втім, нині ситуація змінилася.

Як відреагували українці

Новина про перенесення фестивалю засмутила його прихильників, але більшість поставилися до рішення організаторів із розумінням.