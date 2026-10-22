"Книгарня Є" закриває два магазини на вокзалах в Україні

Магазини були частиною маршрутів пасажирів

Представники мережі подякували відвідувачам, які обирали книжки перед відпустками, купували подарунки для близьких або знаходили час на читання під час пересадок і коротких зупинок між потягами.

За словами команди, ці магазини були не просто точками продажу книжок, а частиною повсякденних маршрутів пасажирів, місцем, де починалися нові історії та звідки читачі вирушали в подорожі з книжкою в руках.

"Ми вдячні, що певний час були частиною ваших подорожей", - зазначили у книгарні.

"Книгарня Є" (фото: instagram.com/knyharnia_ye)

Попри закриття двох локацій, мережа сподівається на нові зустрічі з читачами в інших книгарнях у різних містах і районах.

Таким чином, "Книгарня Є" на залізничних вокзалах Києва та Одеси припинять роботу. Команда наголошує, що цінує кожного, хто впродовж цього часу обирав ці простори для знайомства з книжками та пошуку нових історій.

Скільки магазинів в Україні

Станом на жовтень 2026 року мережа "Книгарня Є" представлена у 20 регіонах України. Після останніх закриттів мережа налічувала 82 книгарні.

Мережа працює в Україні з 2007 року та стала одним із помітних учасників розвитку українського книжкового ринку. Від початку роботи вона робить акцент на україномовних виданнях і популяризації читання.

"Книгарня Є" (фото: instagram.com/knyharnia_ye)

Окрім продажу книжок, книгарні є майданчиками для презентацій, зустрічей із письменниками, літературних дискусій та інших культурних подій.

За цей час мережа розширила свою присутність у різних регіонах України, а її магазини стали для багатьох читачів місцем знайомства з новими авторами та книжковими новинками.