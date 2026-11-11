Кіностудія UnitedContentHUB показала перший тизер фільму про Ольгу Харлан

Де показали перший тизер фільму про Ольгу Харлан

Тизер представили 5 листопада на щорічній події UnitedContentHUB, де студія підбила підсумки роботи й анонсувала нові проєкти.

Вечір вела акторка Анастасія Цимбалару.

Байопік презентували президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт, співпродюсерка Марія Костіна та продюсер із міжнародної комунікації Юрій Вітяк.

У фільмі розкажуть про перші кроки Харлан у фехтуванні, її перемоги, травми та поразки.

Серед ключових епізодів, які Держкіно згадує в конкурсному описі проєкту, є відмова спортсменки потиснути руку суперниці з Росії після поєдинку. Це сталося на чемпіонаті світу з фехтування 2023 року в Мілані.

Окрему сюжетну лінію присвятять стосункам Харлан з італійським шаблістом Луїджі Самеле, якого називають Джіджі.

Їхнє знайомство команда планує відтворити під час зйомок в Італії.

За словами Марії Костіної, під час підготовки сценарію команда провела з Харлан десятки інтерв’ю.

У Києві презентували тизер байопіку про Ольгу Харлан (фото н

Розмови допомогли авторам більше дізнатися про її переживання й рішення за межами змагань.

"Ми разом сміялися, переживали складні моменти, а іноді й не могли стримати сліз", - розповіла співпродюсерка.

Коли почнуться зйомки "Фехтувальниці"

Про старт зйомок навесні 2027 року повідомив Вадим Гутцайт. Режисером фільму став Денис Тарасов, сценарій написала Марія Ткачик.

Генеральний продюсер стрічки - Андрій Ногін, оператор-постановник - Євген Кірей.

За даними студії, робочі матеріали проєкту вже показували під час індустрійних заходів 83-го Венеційського кінофестивалю в межах презентації Work in Progress.

Фільм створюють у межах ініціативи президента Володимира Зеленського "Тисячовесна" за підтримки Міністерства культури України.