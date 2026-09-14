Кіно стане доступнішим: в Україні запустили базу фільмів з аудіоописом

Коли виникла ідея створення каталогу

Як розповіла керівниця "Фундації 03:00" Аліна Марненко в коментарі "Детектор медіа", ідея каталогу виникла через проблему, з якою регулярно стикаються незрячі глядачі. Щоб знайти фільм із українським аудіоописом, їм часто доводиться перевіряти різні стримінгові платформи та окремо з'ясовувати, чи доступна потрібна версія стрічки.

Новий ресурс має зробити цей процес значно простішим. Фактично він працює як безплатний навігатор адаптованого кіно: каталог не містить самих відеофайлів, а допомагає знайти стрічку та перейти на легальний сервіс, де її можна переглянути.

Серед платформ, на які ведуть посилання з каталогу - Netflix, Megogo, Sweet.tv, "Київстар ТБ", "Канал "Дім" та інші сервіси й застосунки. Таким чином, користувачеві не потрібно окремо переглядати кожен із них у пошуках фільму з українським аудіоописом.

Шукати потрібну стрічку на платформі можна за назвою або описом. Також передбачені фільтри, за допомогою яких каталог можна сортувати за жанром, країною виробництва, роком виходу та платформою, на якій доступний фільм.

Сайт "Фундація 03:00" (фото: скриншот)

Хто озвучив

Озвученням нових аудіоописів займався Ігор Кушнір - незрячий диктор, музикант і колишній гід музею в темряві "03:00". Його участь у проєкті також підкреслює важливість залучення людей із порушеннями зору до створення контенту, адаптованого саме для їхніх потреб.

Аудіоопис, або аудіодискрипція - це додатковий звуковий супровід, який словами передає важливу візуальну інформацію: дії персонажів, їхню міміку, жести, зовнішність, деталі локацій та інші елементи, які неможливо сприйняти лише через діалоги й звуки. Завдяки цьому люди з порушенням зору можуть повніше стежити за сюжетом і сприймати візуальну частину фільму.

Знайти каталог із фільмами з українським аудіоописом можна на сайті "Фундації 03:00".