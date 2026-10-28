KAZKA, Трінчер, MÉLOVIN та інші зірки виступлять на Різдвяному концерті YUNA 2026

Хто виступить на Різдвяному концерті YUNA 2026

Учасниками концерту стануть лауреати й номінанти премії різних років. Серед заявлених виконавців - Анна Трінчер, MÉLOVIN, гурт KAZKA, Сергій Танчинець із БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, LAMA, OKS, Макс Бородін, Арсен Мірзоян і KAMALIYA. До них також приєднаються інші українські артисти.

Концерт пройде під гаслом "Переможці YUNA разом до перемоги". Знайомі слухачам композиції отримають спеціальні оркестрові аранжування та прозвучать у супроводі Національного заслуженого академічного симфонічного оркестру України, у складі якого понад 100 музикантів.

За диригентським пультом буде Юрій Літун.

Чим особливий різдвяний концерт YUNA

Популярні пісні отримують нове музичне оформлення, завдяки чому виконавці можуть представити свої композиції в незвичному форматі.

Автор ідеї проєкту, співзасновник і генеральний продюсер YUNA Павло Шилько зазначив, що концерт уже втретє об'єднає артистів напередодні Різдва.

"Особливо важливо продовжувати цю традицію в такі непрості часи. Хочеться, щоб наш концерт став для українців, які дивитимуться його на Різдво, промінчиком світла, тепла й надії", - наголосив він.

За словами Шилька, захід покликаний не лише показати різноманіття української музики, а й об’єднати різні покоління виконавців і слухачів.

Крім того, YUNA реалізує спеціальний музичний проєкт. Протягом 10 тижнів слухачі голосують за улюблені композиції, формуючи саундтрек українських доріг. Одна з пісень-переможниць прозвучить на Різдвяному концерті 24 листопада в оркестровому звучанні.