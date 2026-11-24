Про що вистава

У театрі визначили жанр постановки як "відверту виставу" та встановили вікове обмеження 18+.

Події "Делікатного режиму" розгортаються у громадській пральні, яку за сюжетом відкрили на тлі масових відключень електроенергії.

Заклад швидко стає місцем, де можна не лише випрати речі, а й символічно "випрати брудну білизну" - поділитися тим, про що зазвичай не говорять уголос.

Вистава "Делікатний режим" (фото фотографа MÉLODY)

До пральні приходять різні персонажі, які розповідають особисті історії загадковій дівчині. Спочатку їхні зізнання обертаються навколо сексу та інтимного досвіду, проте поступово за ними відкриваються глибші переживання, страхи й особисті проблеми.

"Ідея створитим "Делікатний режим" виникла понад рік тому. "Дикий" зараз в усіх виставах досліджує життя українців - як суспільства, так і індивідуумів. Нам стало цікаво, як трансформувалися поняття близькості під час війни. Ми запитали про це у глядачів і отримали 77 відвертих історій. Це відверта вистава, першочергово відверта не заради епатажу, а заради чесності глядачів із самими собою", - розповіла продюсерка Ярослава Кравченко.

Вистава "Делікатний режим" (фото фотографа MÉLODY)

Вистава "Делікатний режим" (фото фотографа MÉLODY)

П'ять фактів про виставу "Делікатний режим"

Постановка складається із семи новел. У виставі немає наскрізного сюжету - замість нього глядачі побачать сім окремих історій, об'єднаних темою інтимного досвіду.

Як зазначає авторка п'єси Тала Березова, головним героєм постановки є секс.

Вистава "Делікатний режим" (фото Микити Делюкова)

Назва та місце дії з'явилися раніше за текст п'єси. За задумом режисера Юри Катинського, міська пральня стала метафорою простору довіри, де незнайомці можуть залишити особисті речі без нагляду й так само відкрити незнайомим людям найпотаємніше.

"Така собі пральня-сповідальня. Де незнайомі між собою люди діляться найпотаємнішим, із думкою, що це безпечно - оскільки ви більше ніколи не перетнетеся у великому місті", - пояснює режисер.

Вистава "Делікатний режим" (фото Микити Делюкова)

Сцена оголення у виставі лише одна. Без одягу перед глядачами з'являється персонаж актора Руслана Мірошниченка.

У постановці є музична інтермедія. Це жартівлива пісня про те, як відпирати заплямовану репутацію. Її Тала Березова створила спільно з акторами вистави.

"Делікатний режим" (фото Микити Делюкова)

Одна з новел заснована на розмовах із ветеранами. Для її створення команда використала інтерв'ю з учасниками російсько-української війни. Зокрема, у виставі звучать реальні цитати ветерана Миколи Граднова-Савицького та його дружини Катерини.

Наступні покази "Делікатного режиму" відбудуться 19 грудня у Києві та 25 січня у Львові. Квитки можна придбати на офіційному сайті Дикого театру.