Хто обиратиме представника України на Дитяче Євробачення-2026: названо журі

Як оцінюватимуть учасників

Фінал Нацвідбору відбудеться 26 вересня о 19:00. Як і минулого року, представника України визначатимуть спільно глядачі та троє членів журі.

Дмитро Шуров зізнався, що оцінювання дитячої творчості вважає особливо відповідальним завданням, адже сам у дитинстві брав участь у конкурсах.

"Мені б хотілося, щоб незалежно від результатів цього фіналу кожна дитина вийшла з нього сильнішою, натхненною і ще більше закоханою в музику", - зазначив музикант.

SKYLERR наголосила, що звертатиме увагу не лише на вокал, а й на весь номер у комплексі - харизму, пісню, постановку, впевненість та здатність передати емоцію глядачеві.

Водночас співачка підкреслила, що для неї важливо зберегти дитячу щирість і не побачити на сцені "дорослого артиста в маленькому тілі".

Анна Свірідова серед головних критеріїв назвала вокал, артистичність, емоційність і саму конкурсну композицію.

За її словами, пісня має бути сучасною, цікавою та здатною зацікавити європейську аудиторію.

Хто боротиметься за перемогу

У фіналі Нацвідбору виступлять шестеро юних артистів:

Роман Дорошенко - "Say Hello"

Дмитро Карабет - "Мамо"

Еріка Колесніченко - "НЕ колискова"

Анастасія Пошедіна - "Крила"

Марко Сердинський - "Гори"

Злата Солоненко - "Who am I".

Вестимуть фінал Тімур Мірошниченко, Анна Тульєва та представниця України на Дитячому Євробаченні-2023 Анастасія Димид.

Режисерами-постановниками шоу стали Леся Подолянко та Ілля Осядлий. Для кожного фіналіста команда готує окремий сценічний образ, світлове рішення та сценографію.

Фінал Нацвідбору можна буде подивитися на телеканалі та сайті "Суспільне Культура", сайті junior.eurovision.ua і YouTube-каналі "Євробачення Україна".

До слова, Міжнародний фінал пройде 24 жовтня на Мальті. Цього року у конкурсі візьмуть участь представники 16 країн.

Торік Україну представляла Софія Нерсесян із піснею "Motanka". Вона посіла друге місце, поступившись переможниці з Франції Lou Deleuze.