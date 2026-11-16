Як Христина Соловій прокоментувала дебют в дубляжі

Співачка подарувала свій голос головній героїні підлітку Біллі. За її словами, у них є багато спільного.

"Вона бунтарка. І я була такою ж. Стосунки з батьками теж дуже схожі. Любов до тварин і якісь відчайдушні спроби їх визволяти - це все було в моєму дитинстві. Я це все пригадую, й іноді мені це аж до болю близько. Ну і, звичайно, характер - вміння шукати правду, відстоювати справедливість та йти не протореним шляхом, а шукати свою дорогу", - поділилася вона.

Для Соловій це перший досвід роботи над дубляжем, а тим паче одразу в головній ролі. Раніше вона також проходила кастинг на роль Мавки в українській анімаційній стрічці.

"Але, виявляється, я більше молода відьма, ніж мавка", - пожартувала співачка.

Про що мультфільм "Чарокрай: Королівство магії"

У центрі історії - імпульсивна підлітка Біллі, яка несподівано відкриває в собі магічні здібності. Коли дівчина втрачає контроль над силами, вона потрапляє до прихованого царства відьом.

Разом із мамою вона вирушає в подорож і пізнає таємниці, які можуть назавжди змінити магічний світ.

Режисерами анімації стали Фон Вірасунторн, відома роботою над мультфільмом "Бажання", та Джейсон Генд, який працював над "Ваяною 2".

В оригінальній англомовній версії Біллі озвучила акторка Гейлі Стайнфельд, відома за фільмами "Бамблбі" та серіалом "Аркейн". Голос її мами втілила зірка "Офісу" Рашіда Джонс.

Почутити, як Соловій озвучила головну героїню, вже можна в офіційному українському трейлері. Прем'єра мультфільму в українських кінотеатрах відбудеться 26 листопада.