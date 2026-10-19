Голлівудський режисер робить паузу в кіно: Тарантіно спробує себе в "новій ролі"

Режисер хоче змінити фокус уваги

За словами режисера, сценарій майбутньої стрічки вже готовий і йому дуже подобається, однак перед наступним кроком у кіно він прагне змінити фокус уваги.

"Я написав сценарій, який мені дійсно дуже подобається, але спершу я хочу поставити п’єсу і зрозуміти, ким я є тепер. Після цього я повернуся до родини, трохи поживу звичайним життям, а вже потім вирішу, чим займуся далі", — поділився кінематографіст.

Яку виставу поставить Квентін Тарантіно

Новим творчим проєктом режисера стане театральна постановка The Popinjay Cavalier. Це пригодницька комедія в жанрі плаща і шпаги, дія якої розгортатиметься у світі інтриг, дуелей і небезпечних пригод.

Головну роль у виставі виконає британський актор Саша Барон Коен, відомий, зокрема, за комедійними образами Бората та Алі Джі. Для Тарантіно ця постановка стане можливістю спробувати новий формат роботи та переосмислити власний творчий шлях.

Прем’єру The Popinjay Cavalier заплановано на березень 2027 року в лондонському Phoenix Theatre. Виставу показуватимуть до 13 червня. Отже, найближчі місяці режисер, імовірно, присвятить роботі над театральним проєктом, а питання про наступний фільм відкладе до його завершення.

Чи стане десятий фільм Тарантіно останнім

Квентін Тарантіно вже неодноразово говорив про намір обмежити свою режисерську фільмографію десятьма повнометражними стрічками. Водночас він не поспішає остаточно визначати, яким буде його життя після завершення театральної роботи.

Режисер хоче приділити час родині та звичайним повсякденним справам, перш ніж ухвалювати рішення про подальшу кар’єру. Тож, попри готовий сценарій, терміни виробництва його десятого фільму наразі залишаються невизначеними.

Останньою випущеною повнометражною стрічкою Тарантіно як режисера залишається "Одного разу в Голлівуді" (2019) з Леонардо Ді Капріо та Бредом Піттом у головних ролях. Фільм отримав десять номінацій на премію "Оскар" і здобув дві нагороди.

Водночас Тарантіно не планує повністю відмовлятися від роботи в кіно. Він також повертається до акторської діяльності й має з’явитися у фільмі Tangled Up in Blue валлійського режисера Джеймі Адамса.