"Ґодзілла мінус нуль" очолила прокат у США й Канаді: на фінальну битву режисера надихнули його коти

Як котячі ігри стали битвою монстрів

За словами Ямадзакі, його коти зазвичай добре ладнають. Та часом режисерові важко зрозуміти, чи вони ще граються, чи вже б'ються всерйоз.

Він жартує, що тепер майже будь-яка сутичка нагадує йому бійку двох котів.

"Це бій на смерть", - так Ямадзакі описав у сценарії фінальну сутичку Ґодзілли з триголовим Ґідорою.

Він орієнтувався на поведінку тварин, які намагаються послабити суперника перед вирішальним ударом. Самому режисерові було боляче й сумно дивитися на цю сцену.

"Коли я дивлюся на Ґодзіллу, мені здається, що він чимось нагадує кота, якого кривдять", - сказав Ямадзакі.

Кадр з фільму "Ґодзілла мінус нуль"

Авторка матеріалу IGN помітила котячі риси й у поведінці Ґідори. Монстр визирає з-поміж будівель, ніби вистежує здобич, а після нападу згортається клубком у кратері, щоб поспати.

Що відомо про "Ґодзіллу мінус нуль"

Події розгортаються у 1949 році, через два роки після подій "Ґодзілли мінус один".

Поки Японія оговтується від війни й руйнувань, колишній пілот-камікадзе Коїті Сікісіма та його дружина Норіко виховують прийомну доньку Акіко.

Норіко пережила попередню атаку Ґодзілли на Токіо, і в її організмі залишилися клітини монстра.

На місто Мацумото нападає крилата істота. Спроба зупинити її блискавкою має зворотний ефект - після розряду вона мутує й перетворюється на триголового монстра Ґідору.

Коли повертається й Ґодзілла, команда інженера Кендзі Ноди вирішує заманити обох монстрів до зруйнованого району Ґіндза в Токіо й зіштовхнути їх у бою.

Коїті знову сідає за штурвал, а зв'язок Норіко з Ґодзіллою стає частиною плану. Для подружжя це означає ризик, що Акіко знову залишиться без батьків.