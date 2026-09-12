Фільми-рекордсмени на Венеційському кінофестивалі: хто зібрав найдовші овації

The Spiral (оригінальна назва - L’Estranea) - 9 хвилин

Жанр: горор, трилер, драма

горор, трилер, драма Режисер: Паоло Стріпполі

Паоло Стріпполі Актори: Жасмін Трінка, Романа Маджора Вергано, Адріано Джанніні, Валерія Бруні Тедескі

Один із найнезвичніших учасників основного конкурсу кінофестивалю - італійський горор від режисера Паоло Стріпполі. Фільм про заможну родину, життя якої змінюється після страшної трагедії, отримав схвальні відгуки публіки та критиків й 9-хвилинні овації після показу.

За сюжетом головна героїня Анна у відчаї намагається врятувати доньку Алісу після нещасного випадку, коли дівчина опиняється на межі життя і смерті. У лікарняній каплиці жінка зустрічає загадкову незнайомку, яка пропонує їй угоду: життя доньки можна врятувати, але за це родині доведеться заплатити страшну ціну.



"Праймтайм" - 9 хвилин

Жанр: неонураний психологічний трилер

неонураний психологічний трилер Режисер: Ленс Оппенгайм

Ленс Оппенгайм Актори: Роберт Паттінсон, Меррітт Вівер, Скайлер Джизондо, Фібі Бріджерс

Стрічка підіймає питання про межі журналістики та телевізійної розваги, а також про ціну гонитви за високими рейтингами. Після показу на Венеційському кінофестивалі фільм отримав дев'ятихвилинні овації, а найбільше уваги публіки та критиків привернула гра Роберта Паттінсона, яку назвали найкращою в його кар'єрі.

У фільмі актор перевтілився у реального телеведучого Кріса Гансена. Події розгортаються у 2006 році, коли журналіст у межах шоу "To Catch a Predator" викриває чоловіків, які намагаються зустрітися з неповнолітніми.

Потенційних злочинців заманюють до будинку за допомогою підставних профілів, після чого вони стикаються з Гансеном перед прихованими камерами та правоохоронцями.



"Дикий кінь номер дев'ять" - 13 хвилин

Жанр: чорна комедія, трилер

чорна комедія, трилер Режисер: Мартін Макдона

Мартін Макдона Актори: Джон Малкович, Сем Роквелл, Стів Бушемі, Том Вейтс, Паркер Поузі

Фільм розповідає про агентів ЦРУ Кріса та Лі, яких невдовзі перед державним переворотом у Чилі 1973 року відправляють із Сантьяго на острів Пасхи за наказом керівника бюро. Там давні напарники змушені розбиратися зі своїм непростим минулим і новими змовами, що виникають навколо них.



"Бункер" - 15,5 хвилини

Жанр: психологічний трилер, драма

психологічний трилер, драма Режисер: Флоріан Целлер

Флоріан Целлер Актори: Пенелопа Крус, Хав'єр Бардем, Пол Дано, Стівен Грем, Патрік Шварценеггер

Друге місце за тріумфом на Венеційському кінофестивалі посіла стрічка "Бункер", у якому головні ролі виконале легендарне акторське подружжя Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем.

У центрі сюжету - архітектор Мігель та його дружина Софія, які прожили разом 17 років. Життя подружжя змінюється, коли чоловік отримує від технологічного мільярдера пропозицію спроєктувати розкішний бункер на Гаваях.

Софія виступає проти роботи на мільярдера і починає сумніватися у моральності рішення чоловіка. Поки чоловік занурюється у роботу над масштабним проєктом, напруження у його шлюбі зростає, а низка подій додає нових проблем.



NAZA - 24,5 хвилин

Жанр: документальний

документальний Режисери: Юваль Абрагам, Рейчел Шор

Абсолютним рекордсменом цьогорічного фестивалю став документальний фільм "NAZA" режисерів Юваля Абрагама та Рейчел Шор. Після прем’єри стрічки глядачі аплодували близько 24,5 хвилини, що стало найдовшою овацією фестивалю.

Фільм присвячений війні в Газі та містить свідчення колишніх ізраїльських військових і представників розвідки про принципи роботи системи цілевказання та ставлення до цивільних жертв.