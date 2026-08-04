Фестиваль Вирій на ВДНГ: повний лайнап, дрескод і все, що треба знати про подію

Лайнап фестивалю "Вирій. Простонеба"

"Вирій" - масштабний український електронний фестиваль, який поєднує у собі музичне, театральне та візуальне мистецтво.

На відвідувачів чекає декілька сцен, на яких своїми виступами потішать відомі українські артистки. Серед учасників - The ВЙО, NAZVA, Святослав Вакарчук, Марина Круть, Vivienne Mort, Олег Скрипка & Воплі Відоплясова та інші.

8 серпня - Live-сцена

NAZVA

Крихітка x HORROR ХОР

Святослав Вакарчук

Марина Круть

8 серпня - Електронна сцена

Holly North (live)

KADIRISTY

GusGus DJ Set

Freedom Ballet

9 серпня - Live-сцена

The ВЙО

The Maneken

Vivienne Mort

GANNA

Олег Скрипка & Воплі Відоплясова

9 серпня - Електронна сцена

Jazzmate B2B Hanna Brut

Freedom Ballet

Zombies in Miami

Roman K

Який дрескод на фестивалі "Вирій"

За даними організаторів події, головна формула образу - розкуте етно, дикість, природність та свобода. Вітаються вільний крій, широкі рукави, натуральні тканини та речі, які нагадують про українське традиційне вбрання.

Серед рекомендованих матеріалів - льон, конопляне полотно та інші тканини, що добре пропускають повітря. Рекомендується звернути увагу на вишиті сорочки, сукні, туніки з традиційними комірами та легкі силуети, які не обмежують рухів.

Для створення образу можна додати аксесуари та деталі - прикраси з мотивами природи, гердани, дукачі, амулети, талісмани, квіткові елементи, розпис тіла, блискітки, бахрому чи пір'я.

Також організатори наголошують, що одяг має бути практичним, адже фестиваль передбачає активностей просто неба.



Українські бренди показали варіанти образів для "Вирію"

До створення фестивальної естетики долучилися українські бренди та стилісти, які запропонували власні ідеї для відвідувачів.

Наприклад, бренд SLAVNA.UA представив сорочки з акцентом на традиційну вишивку, де рослинні орнаменти стають головною деталлю образу.



Марка Formus підготувала добірку стилізацій для гостей фестивалю, запропонувавши поєднання сучасного крою з етнічними елементами.

Штани, футболка, сукня, спідниця - усе це можна поєднати з кількома елементами в українському стилі.



Також свої варіанти образів показав бренд TONiA. Вони пропонують створювати етнічні луки у стилі бохо-шик.



Не пройшла повз подію й експертка зі стилю Hellena ROVER, яка порадила звертати увагу на натуральні тканини, природні відтінки та фактури.

За її словами, завершити образ допоможуть аксесуари та зручне взуття.



Не менш цікаві ідеї для фестивального образу запропонував український бренд REVÉRIA knitwear.



Фестиваль "Вирій. Простонеба" відбудеться 8-9 серпня у павільйоні КИТ на ВДНГ у Києві.