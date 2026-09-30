На фасаді Національної опери з’явилася Броніслава Ніжинська: де шукати нову мініскульптуру

Чим Броніслава Ніжинська пов’язана з Києвом

У 1919 році Ніжинська відкрила в Києві власну "Школу руху". Тут вона розробляла авангардну хореографічну мову та прагнула виховувати не просто виконавців, а митців, здатних самостійно мислити й творити.

Серед учнів школи був киянин Серж Лифар, який пізніше став одним із найвідоміших танцівників і хореографів XX століття.

Саму Ніжинську вважають однією з перших жінок-хореографок світового рівня та піонеркою модерної традиції в балеті.

Автори проєкту наголошують, що нова скульптура повертає київський період творчості Ніжинської до культурної історії міста.

У Києві відкрили 54-ту мініскульптуру "Шукай!" на честь Броніслави Ніжинської (фото надане пресслужбою проєкту)

Водночас вона присвячена сучасним митцям, які продовжують працювати під час війни та виходити за межі успадкованих канонів.

"Повернути Ніжинську додому, в Київ, сьогодні - ще один акт деколонізації нашої культурної спадщини", - зазначила меценатка скульптури Ольга Морозенко.

Авторкою проєкту "Шукай!" є Юлія Бевзенко, а бронзову мініскульптуру створив скульптор Юрій Білявський.

Меценаткою стала Ольга Морозенко - художня керівниця Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної та колишня солістка Національної опери України.

У Києві відкрили 54-ту мініскульптуру "Шукай!" на честь Броніслави Ніжинської (фото надане пресслужбою проєкту)

Бронзову Ніжинську встановили на фасаді Національної опери України за адресою: вулиця Лисенка, 5.

Побачити мініскульптуру можна під вікнами репетиційної зали.

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