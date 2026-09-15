"Еммі-2026": хто став головним тріумфатором премії та забрав найбільше нагород

Хто став тріумфатором "Еммі-2026"

Найкращим драматичним серіалом другий рік поспіль став "Пітт". Ноа Вайлі, який виконує в ньому головну роль, переміг у категорії "Найкращий актор у драматичному серіалі".

У комедійних номінаціях домінувала "Відоус-Бей". Проєкт отримав головну нагороду як найкращий комедійний серіал, а загалом за сезон зібрав 14 статуеток, встановивши новий рекорд для комедії.

Меттью Ріс переміг як найкращий актор комедійного серіалу за роль у "Вдовиній затоці".

Того ж вечора він отримав ще одну статуетку - за головну роль у мінісеріалі або телефільмі "Звір у мені".

Таким чином Ріс став першим актором, який за одну церемонію переміг одразу у двох категоріях за головні чоловічі ролі.

Найкращою акторкою комедійного серіалу вп'яте поспіль стала Джин Смарт за роль Дебори Венс у "Хитрощах".

Вона отримувала нагороду за кожен сезон серіалу та стала першою жінкою, якій вдалося досягти такого результату.

У драматичній категорії найкращою акторкою визнали Рі Сігорн за "Плюрибус", а найкращим мінісеріалом став "Ді-Ті-Еф Сент-Луїс".

Саллі Філд отримала нагороду за головну жіночу роль у фільмі "Напрочуд кмітливі створіння".

Головні переможці "Еммі-2026"

Найкращий драматичний серіал - "Пітт"

Найкращий комедійний серіал - "Вдовина затока"

Найкращий мінісеріал - "Ді-Ті-Еф Сент-Луїс"

Найкращий актор у драматичному серіалі - Ноа Вайлі, "Пітт"

Найкраща акторка у драматичному серіалі - Рі Сігорн, "Плюрибус"

Найкращий актор у комедійному серіалі - Меттью Ріс, "Вдовина затока"

Найкраща акторка у комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі"

Найкращий актор у мінісеріалі або телефільмі - Меттью Ріс, "Звір у мені"

Найкраща акторка у мінісеріалі або телефільмі - Саллі Філд, "Напрочуд кмітливі створіння"

Найкращий актор другого плану у драматичному серіалі - Том Пелфрі, "Завдання"

Найкраща акторка другого плану у драматичному серіалі - Еллісон Дженні, "Дипломатка"

Найкращий актор другого плану у комедійному серіалі - Стівен Рут, "Вдовина затока"

Найкраща акторка другого плану у комедійному серіалі - Кейт О'Флінн, "Вдовина затока"

Найкраще реаліті-шоу - "Зрадники"

Найкраще вар'єте-шоу - "Пізнє шоу зі Стівеном Кольбером".

Окремо на церемонії вшанували Майкла Джей Фокса. Актор отримав гуманітарну премію імені Боба Гоупа за багаторічну діяльність на підтримку досліджень хвороби Паркінсона.

Церемонія відбулася 14 вересня у Peacock Theater у Лос-Анджелесі, а її ведучою стала Маріска Гарґітей.