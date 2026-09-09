Дві українські мисткині перемогли у World Illustration Awards 2026: чим особливі їхні роботи

За що нагородили Маргариту Вінклер

Маргарита отримала перемогу в категорії Professional Animation за мальований анімаційний короткометражний фільм Dreamtracks, який завершила навесні 2025 року як фінальну магістерську роботу. Для його створення вона використовувала графіт і кольорові олівці.

За словами мисткині, робота поєднує її любов до подорожей потягом Україною та тугу за домом.

Українська художниця живе у Ванкувері та працює з ілюстрацією, книжковим дизайном і мальованою анімацією. У 2023 році вона стала стипендіаткою програми Fulbright, а у 2025-му завершила навчання у Rhode Island School of Design, де здобула ступінь MFA за спеціальністю "Ілюстрація".

Вінклер відреагувала на перемогу лаконічним повідомленням в Instagram.

"Я здивована, схвильована, у захваті, трохи збентежена і дуже вдячна журі", - написала вона.



Аліна Ковтун перемогла з обкладинкою роману

Ілюстраторка з Києва, яка у своїх роботах досліджує емоції та характер персонажів, стала лауреаткою у категорії Professional Book Covers. Журі відзначило її альтернативну обкладинку до роману американської письменниці Мони Авад "Зайчик" (Bunny).

Аліна зізнавалася, що особливо любить фантастичний реалізм, у якому все може виявитися зовсім не таким, як здається на перший погляд. Тому зайчики в її інтерпретації стали не буквальними персонажами, як метафора на сучасне мистецтво.

"Зайчики ваблять Саманту. Вона хоче належати до них, тому підлаштовується, приміряє маску, втрачає себе. Але зайчики закохуються в частину справжньої Саманти. Тож не треба боятися показати себе справжніх", - так про концепт обкладинки писала Ковтун в Instagram.

Вона також поділилася враженнями про тріумф на конкурсі.

"Це дуже багато значить для мене, я не можу навіть словами передати! До сих пір не можу в це повірити", - зізналася Ковтун.



До слова, цьогоріч до списку конкурсу увійшли 446 робіт ілюстраторів з різних країн світу.