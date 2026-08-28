Не дожив одного дня до 58-ї річниці весілля: історія забороненого кохання короля Гаральда V і Соні

Зустріч, яка змінила майбутнє короля

Гаральд і Соня Гаральдсен уперше зустрілися у 1959 році. Їм обом було по 22 роки.

За даними People, знайомство відбулося на вечірці, і між ними практично одразу виникли почуття.

Проте була одна проблема, яка для королівської родини того часу здавалася майже непереборною: Соня була простолюдинкою.

Майбутній король був єдиним сином короля Олава V і спадкоємцем престолу. За тодішніми негласними правилами від нього очікували шлюбу з представницею європейської королівської родини або аристократії.

Соня до цього світу не належала. Вона виросла у звичайній родині в Осло, а її батьками були Карл Август і Дагні Гаральдсен.

Король Гаральд V та королева Соня (фото: Getty Images)

Тому роман пари протягом років залишався проблемою для королівського двору.

Дев’ять років очікування

Від першого знайомства Гаральда і Соні до їхнього весілля минуло дев’ять років.

Королівський двір Норвегії прямо зазначає: причина такого тривалого очікування полягала в тому, що кронпринц хотів одружитися з жінкою, яка не належала ані до королівської родини, ані до дворянства.

Це було серйозним відступом від традиції й викликало масштабні дискусії про майбутнє самої монархії.

Стосунки доводилося тримати подалі від публіки, а закохані кілька разів опинялися перед перспективою розриву.

Та Гаральд поступатися не збирався.

"Або Соня, або ніхто"

За біографічними даними, у середині 1960-х кронпринц поставив питання руба.

Він повідомив батькові, що якщо не зможе одружитися із Сонею, то не одружиться взагалі.

А оскільки Гаральд був єдиним чоловіком-спадкоємцем, таке рішення могло створити серйозну проблему для продовження династії.

У результаті королю Олаву V довелося переглянути свою позицію.

Але навіть для дозволу на особистий шлюб сина він провів консультації з прем’єр-міністром, урядом, керівництвом парламенту та лідерами політичних партій.

19 березня 1968 року сталося те, на що Гаральд і Соня чекали дев’ять років: король офіційно дав згоду на їхній шлюб.

Після оголошення про заручини на державних будівлях Норвегії навіть підняли прапори.

Король Гаральд V та королева Соня (фото: Getty Images)

Весілля, до якого вони йшли дев’ять років

Гаральд і Соня одружилися 29 серпня 1968 року в кафедральному соборі Осло.

Весілля стало великою державною подією.

На церемонію запросили близько 850 гостей, собор прикрасили більш ніж 2,5 тисячами квітів, а вздовж маршруту весільної процесії вишикувалися майже 3 тисячі військових.

Особливо символічним був момент появи нареченої.

Батько Соні помер ще у 1959 році, тому до вівтаря її повів сам король Олав V - чоловік, який роками не давав дозволу на цей шлюб.

Після церемонії молодят біля собору зустріли натовпи людей, а з фортеці Акерсгус пролунали два салюти з 21 гармати.

Весільні урочистості тривали три дні.

Від "небажаної" нареченої до королеви

Побоювання, що шлюб спадкоємця престолу з простолюдинкою зашкодить монархії, не справдилися.

Навпаки, Соню доволі швидко прийняло норвезьке суспільство. Після весілля вона стала кронпринцесою і фактично першою леді країни.

У подружжя народилися двоє дітей - принцеса Марта Луїза та принц Гокон.

Король Гаральд V та королева Соня з дітьми(фото: Getty Images)

А після смерті Олава V у січні 1991 року Гаральд став королем Норвегії, а Соня - королевою. Вона стала першою норвезькою королевою за 53 роки.

Через 50 років вони повернулися туди, де сказали "так"

У 2018 році Гаральд і Соня відзначили золоте весілля.

Через пів століття вони знову приїхали до того самого кафедрального собору Осло, де одружилися.

І зробили це на тому самому Lincoln Continental, який у 1968 році віз молодят із собору до королівського палацу.

Разом із ними 50-річчя шлюбу святкували діти та онуки.

До 58-ї річниці залишався один день

29 серпня 2026 року Гаральд і Соня мали б відзначити 58 років від дня весілля.

Король не дожив до цієї дати лише одного дня.

Гаральд V помер вранці 28 серпня в Осло. Після його смерті престол перейшов до їхнього сина Гокона.

Історія, яка у 1959 році здавалася королівському двору майже неможливою, зрештою стала одним із найтриваліших шлюбів сучасних європейських монархів: дев’ять років боротьби за право бути разом і майже 58 років подружнього життя.