Над Дніпром пролетів гігантський український прапор

Це може бути акція до Дня Державного Прапора

Кадри з польотом прапора невдовзі з'явилися в місцевих Telegram-каналах. На них видно, як український стяг рухається в небі над містом.

У мережі припускають, що незвичайна акція може бути пов'язана з наближенням Дня Державного Прапора України, який відзначають 23 серпня, та Дня Незалежності України - 24 серпня.

Водночас офіційної інформації про організаторів польоту та його мету наразі немає. У повідомленнях очевидців і місцевих медіа йдеться про безпілотник, який транспортував український прапор.

Цьогоріч напередодні державних свят у Дніпрі та області також посилюють заходи безпеки: правоохоронці та рятувальники працюватимуть у посиленому режимі.

Попри воєнний час, синьо-жовтий стяг залишається одним із найпомітніших символів прийдешніх свят - і цього разу його побачили просто в небі над Дніпром.