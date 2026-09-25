Через сім років після фіналу: "Месники: Завершення" повернулися у кіно

Що додали до версії "Екстра"

У хвилинному відео творці нагадують про вирішальне протистояння Месників із Таносом і закликають глядачів знову пережити фінал Саги Нескінченності на великому екрані.

Повторний прокат не обмежиться показом знайомого фільму. Глядачі отримають ексклюзивний фрагмент майбутньої стрічки "Месники: Сходження Доктора Дума", прем’єра якої запланована на грудень 2026 року.

Для спеціальних сеансів у форматах IMAX та INFINITY VISION підготували ще один додатковий ексклюзивний фрагмент.

Офіційна тривалість "Месники: Завершення. Екстра" становить 188 хвилин. Фільм демонструють українською мовою у форматах 2D, 3D, IMAX та INFINITY VISION.

Про що фільм

Після нищівного клацання Таноса половина населення Всесвіту зникає.

Герої, які залишилися, намагаються змиритися з поразкою, але зрештою знову об’єднуються, щоб повернути близьких і відновити порядок.

Месники вирушають у подорож у часі, повертаючись до ключових моментів попередніх фільмів Marvel.

Їхня мета - зібрати Камені Нескінченності раніше за Таноса та скасувати наслідки його дій.

Режисерами картини стали Ентоні та Джо Руссо. Головні ролі виконали Роберт Дауні-молодший, Кріс Еванс, Скарлетт Йоганссон, Кріс Гемсворт, Марк Руффало, Джеремі Реннер та інші зірки кіновсесвіту Marvel.