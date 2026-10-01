Charity Viennese Ball повертається до Львова: хто вийде на паркет і стане ведучим

Яким буде Charity Viennese Ball

Особливою частиною програми стане виступ Арсена Марусенка та Анастасії Бондар - провідних солістів балету Львівської національної опери.

Арсен Марусенко працює у Львівській опері з 2018 року. Він виконує провідні партії класичного та сучасного репертуару, є лауреатом і дипломантом міжнародних балетних конкурсів та гастролював у країнах Європи й Азії.

Анастасія Бондар приєдналася до трупи Львівської національної опери у 2017 році, а з 2022-го є її провідною солісткою. У репертуарі артистки - головні партії у балетах "Лілея", "Жізель", "Дон Кіхот", "Баядерка", "Есмеральда" та "Корсар".

Бондар також гастролювала країнами Європи та Азії. Вона відзначена Срібною медаллю Національної академії мистецтв України.

Бондар та Марусенко виступлять на Charity Viennese Ball (фото: представники балу)

На балу заспіває прима Львівської опери

Музичну програму доповнить виступ Маріанни Цвєтінської - Заслуженої артистки України та прима Львівської національної опери.

У її репертуарі - провідні партії у відомих операх, зокрема Віолетта у "Травіаті" Джузеппе Верді, Мімі у "Богемі" Джакомо Пуччіні, Бланш де ла Форс у "Діалогах кармеліток" Франсіса Пуленка, Мікаела у "Кармен" Жоржа Бізе та Мирослава у "Золотому обручі" Бориса Лятошинського.

Артистка гастролює Україною та країнами Європи з оперними виставами й концертними програмами.

Charity Viennese Ball відбудеться 27 листопада у Львові (фото: представники балу)

Дебютанти вийдуть на паркет

Традиційною частиною Charity Viennese Ball стане урочистий вихід дебютантів на паркет. Їхню хореографічну підготовку очолює Макс Леонов. Цього року він уже вчетверте працює над постановками для балу.

Charity Viennese Ball в Україні розвиває традицію Віденського балу, поєднуючи європейську бальну культуру з мистецтвом і благодійністю.

Подія об'єднає представників бізнес-еліти, культури та суспільства. Придбати квитки можна за посиланням.