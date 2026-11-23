Що розповів Ф'юрі про свій діагноз шизофренія

У документальній стрічці 38-річний боксер зізнався, що невдовзі після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році йому діагностували шизофренію.

Після тріумфу над українським боксером він на три роки залишив професійний ринг. У цей період він переживав серйозні психологічні труднощі, а 2017-му дізнався про біполярний розлад.

"Словами неможливо описати ту темряву, в якій я перебував. Я був на самому дні пекла. І часом на всі 100% вірив, що опинюся в палаті з м’якими стінами та замкненими дверима. Це мене дуже лякало", - зізнався спортсмен.

Тайсон Ф'юрі (кадр з відео)

За словами боксера, через сильну тривогу він прокидався посеред ночі й не міг упоратися зі своїм станом. Зрештою він звернувся до психіатра в Лондоні. Під час обстеження в нього виявили ознаки депресії, тривожного та біполярного розладів.

На тлі проблем з ментальним здоров'ям у нього розвинулася алкогольна залежність. У фільмі він розповість, як вирішив змінити своє життя - переломним моментом стала ніч на Геловін 2017.

"Я озирнувся навколо і побачив, що всі навколо - молоді люди, і подумав: "У мене був весь світ у руках, але я все це змарнував. А тепер я - просто товстий нездара, залежний від алкоголю…" - згадав свої думки він.

У документальному фільмі також з'являться дружина спортсмена Періс та його батько Джон, які поділяться своїми хвилюваннями щодо його захворювань.

Фільм про Ф'юрі триватиме 90 хвилин. Прем'єра відбудеться 27 листопада на Netflix.