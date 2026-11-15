Бенкет у Гоґвортсі: HBO показав ексклюзивний уривок із серіалу "Гаррі Поттер"

Що показали в уривку з серіалу "Гаррі Поттер"

Події розгортаються після розподілу першокурсників за факультетами. Учні збираються у Великій залі на святкову вечерю з нагоди початку навчального року та скандують ім'я Дамблдора.

У фрагменті на столі з'являються вишукані страви, а директор магічної школи розмовляє з Мінервою Макґонеґел про Поттера. Вони обговорюють те, що хлопець потрапив саме до Ґрифіндору та на скільки він схожий на свого батька.

"Він як дві краплі води схожий на Джеймса. Не можу в це повірити. Це просто неймовірно", - сказала професорка.

Проте Дамблдор впевнений, що доля та вдача Гаррі виключно в його руках.

"Зовнішність може бути оманливою, Мінерво. Його характер повністю залежить від нього самого", - зазначив він.



Що відомо про серіал "Гаррі Поттер"

Перший сезон екранізує першу книгу Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і філософський камінь". Історія розповідає про 11-річного хлопчика, який у свій день народження дізнається про свої магічні здібності та отримує запрошення до Гоґвортсу.

Там Гаррі знаходить перших справжніх друзів, дізнається більше про загибель батьків і стикається з небезпекою, пов'язаною з минулим його родини

Раніше HBO також показали нові кадри з серіалу. На них можна побачити Гаррі, професора Снейпа, крамницю Олівандера, потягм до школи та Геґріда.



Актори та дата виходу

Головні ролі виконали Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Аластер Стаут (Рон Візлі), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер), Джон Літгоу (Албус Дамблдор), Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Паапа Ессієду (Северус Снейп) і Нік Фрост (Рубеус Геґрід).

Перший сезон складатиметься з восьми епізодів. Прем'єра запланована на 25 грудня 2026 року на HBO та стримінговій платформі HBO Max.

Яким буде другий сезон "Гаррі Поттера"

HBO продовжив серіал на другий сезон і вже розпочав зйомки. Темою другого сезону стане книга "Гаррі Поттер і Таємна кімната".

До акторського складу приєднаються Кіт Герінґтон у ролі Ґільдероя Локарта, Рейф Сполл в образі Артура Візлі та Ленні Раш, який озвучить Добі.

Також у продовженні з'являться Біллі Барратт (юний Том Редл), Моллі Г'юїтт-Річардс (Плаксива Мірта) і Джаспер Амброуз (Колін Кріві). Роль Джіні Візлі дісталася Бонні Гілл.