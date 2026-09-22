На 600 глядачів, але з можливостями арени: Apple запускає новий музичний простір

Яким буде Apple Music Hall

Новий простір створили для камерних концертів, під час яких кожен глядач перебуватиме близько до виконавця. Водночас технічне оснащення залу відповідає потребам великих гастрольних шоу.

Apple Music Hall отримав сцену завширшки близько 11,6 метра. Її можна змінювати залежно від формату події: від традиційного розташування перед глядачами до виступів, під час яких публіка оточує артиста.

За звук відповідатиме система з 48 динаміків, розташованих навколо аудиторії.

Вона дозволить проводити концерти у форматі просторового аудіо та створювати ефект повного занурення.

Дизайн майданчика перегукується з архітектурою історичної електростанції: у приміщенні зберегли цегляне оздоблення, арки та бронзові балкони.

Велика скляна стіна відкриває вид на внутрішню частину комплексу й Темзу.

Концерт можна буде одразу перетворити на готовий запис

За сценою обладнали дві професійні студії для запису та зведення музики. Завдяки цьому артисти зможуть після одного виступу отримати багатоканальний аудіозапис, готовий мікс у форматі Spatial Audio та багатокамерне відео.

Простір оснащений підключеннями щонайменше для 16 камер, окремою режисерською та обладнанням, яке дозволяє паралельно з професійною технікою знімати відео на iPhone.

Концерти з Apple Music Hall також транслюватимуть у всьому світі, тому долучитися до окремих виступів зможуть слухачі за межами Лондона.

"Тут створюватимуть чудову музику та спогади", - прокоментував відкриття креативний директор Apple Music і ведучий Apple Music 1 Зейн Лоу.

Нові студії Apple Music Radio

Разом із концертним залом у Battersea Power Station почнуть працювати нові лондонські студії Apple Music Radio.

Відтепер усі місцеві ведучі та програми сервісу виходитимуть в ефір саме звідти.

Battersea Power Station має власну музичну історію. Колишня електростанція зображена на обкладинці альбому Pink Floyd «Animals» 1977 року.

Після реконструкції будівля перетворилася на багатофункціональний комплекс, де також розташована британська штаб-квартира Apple.

Програму перших концертів поки не оголосили. Інформацію про виступи та продаж квитків публікуватимуть на сайті Apple Music Hall і в новому Instagram-акаунті @applemusichall.