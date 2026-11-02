6 нових серіалів, які варто подивитися у листопаді: від кримінальних драм до фантастики

"Стає ще гірше" (It Gets Worse)

Дата прем'єри: 6 листопада на Paramount+

6 листопада на Paramount+ Жанр: комедія

комедія Актори: Лео Райх, Емілі Фейрн, Олів Грей, Шон Делані

Група двадцятирічних друзів, які не мають амбіцій, намагаються знайти своє місце у світі. На них чекають непрості професійні випробування, невдалі романтичні історії та розуміння, що з віком проблем стає менше.

"Тіло" (The Body)

Дата прем'єри: 11 листопада на Netflix

11 листопада на Netflix Жанр: драма, містика, горор

драма, містика, горор Актори: Крістіна Богич, Сара Бустані, Джина Месарош, Софія Вайлі, Ширлі Чен, Намді Асомуга, Габбі Віндзі

Містична драма розгортається навколо учениць католицької школи, які переживають невдалий обряд посвяти до танцювальної команди. Після цього дівчата починають бачити пророчі видіння, що поступово спричиняють масову істерію в містечку.



"Хороша донька" (The Good Daughter)

Дата прем'єри: 12 листопада на Peacock

12 листопада на Peacock Жанр: трилер

трилер Актори: Роуз Бірн, Меганн Фейгі, Брендан Глісон, Олівія Вільямс, Майкл Дорман

У центрі історії - дві сестри, Саманта та Шарлотта Квінн, які давно віддалилися одна від одної. Двадцять років тому їхня родина пережила жорстокий напад, унаслідок якого загинула мати дівчат. Коли в рідному містечку стається нова трагедія, сестри намагаються розкрити обставини злочину та зрозуміти власні таємниці минулого.



"12 12 12"

Дата прем'єри: 13 листопада на Apple TV

13 листопада на Apple TV Жанр: кримінал, драма

кримінал, драма Актори: Ентоні Макі, Джеймі Дорнан, Джек Кесі, Агата Руссель

Кримінальна драма розповість про масштабне пограбування банківського сховища в Цюріху. Історія злочину побудована навколо трьох часових етапів - 12 місяців підготовки, 12 годин самого пограбування та 12 днів після нього.



"Альтруїсти" (The Altruists)

Дата прем'єри: 19 листопада на Netflix

Жанр: біографічна драма

Актори: Джулія Гарнер, Ентоні Бойл, Алекс Лоутер, Каран Соні, Метт Райф

Кримінальна драма присвячена краху криптовалютної біржі FTX. У центрі історії - її засновник Сем Бенкман-Фрід та його партнерка Керолайн Еллісон. Двоє амбітних молодих підприємців прагнули змінити світову фінансову систему, але згодом опинилися в центрі гучного скандалу.



"Той, хто біжить по лезу 2099" (Blade Runner 2099)

Дата прем'єри: 25 листопада на Prime Video

Жанр: науково-фантастичний мінісеріал

Актори: Мішель Єо, Гантер Шафер, Дімітрі Абольд, Льюїс Гріббен, Том Берк, Меттью Нідем

Події розгортаються через 50 років після фільму “Той, хто біжить по лезу 2049” в оновленому Лос-Анджелесі. У центрі історії - втікачка Кора, яка приймає нову особистість, та об’єднується з репліканткою Олвен, щоб вполювати втікача та розкрити небезпечну таємницю.