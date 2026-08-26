До 170-річчя Івана Франка його поезію перетворили на VR-музику у форматі 360°

Кожен твір матиме власну 360° VR-візуалізацію

Для проєкту створюють 12 синглів для голосу та фортепіано на слова Франка. Запис відбувся 2 серпня на сцені Національної філармонії України за участі професійних музикантів, звукорежисера Андрія Мокрицького та VR-художників.

Твір дозволить слухачеві не лише чути музику, а й занурюватися у створений цифровий простір.

До репертуару увійшли десять романсів і солоспівів українських композиторів XIX-XX століть. Серед них - твори Миколи Лисенка, Дениса Січинського, Ярослава Лопатинського, Станіслава Людкевича, Бориса Лятошинського, Федора Надененка, Анатолія Кос-Анатольського, Василя Барвінського, Богдани Фільц та Лесі Дичко.

Афіша проєкту (фото надане організаторами)

Окремо для проєкту сучасні композитори Олександр Чорний і Тетяна Хорошун створили два нові твори на тексти Івана Франка. У композиціях вони використовують електроакустику, сучасні техніки, імпровізацію та експерименти зі звуковим простором.

Таким чином, FRANKO: Sound Continuum 360° вибудовує своєрідний музичний континуум - від національного романтизму кінця XIX століття через модерністські пошуки XX століття до сучасної електроакустичної музики.

Кому належить ідея проєкту

Ідея проєкту належить піаністці та концертмейстерці Марії Прилипко. У межах ініціативи вона працює з молодими вокалістами, яких відібрали під час відкритого онлайн-кастингу. Для кожного виконавця команда підбирала твір, який найкраще відповідає його голосу, темпераменту та музичній індивідуальності.

"Найцікавішим і водночас найскладнішим завданням для мене було не лише обрати виконавців, а й знайти для кожного саме той романс, у якому його голос, темперамент і музична індивідуальність зможуть розкритися найповніше", - розповіла Марія.

Проєкт покликаний показати, що українська класична музика може існувати не лише в концертних залах, а й у сучасному цифровому середовищі. Поєднання музики, поезії та VR має зробити культурну спадщину доступнішою для молодої аудиторії.

FRANKO: Sound Continuum 360° реалізує ГО "Культурно-мистецька фундація Dusha UA" за підтримки Українського культурного фонду.